Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
сегодня, 21:17
Без горячей и холодной воды останется значительная часть микрорайона. Сторонняя подрядная организация при проведении работ повредила два напорных канализационных коллектора на улице Коммунистическая.
Для выполнения ремонтных работ сети канализации должны быть полностью осушены. К сожалению, для этого придется ограничить подачу холодной и горячей воды потребителям улиц Ильича, Коммунистическая, Жуковского, а также 2-го и 3-го участков.
«РВК-Липецк предупреждает», что ограничение подачи холодной воды будет производиться только после прекращения горячего водоснабжения, и призывает жителей заранее запастись водой.
Специалисты приложат максимум усилий, чтобы выполнить ремонтные работы как можно скорее. Для удобства потребителей, попавших под ограничение воды, завтра будет организован подвоз воды.
