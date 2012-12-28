Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
Происшествия
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Происшествия
Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с мошенниками
Происшествия
На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель
Происшествия
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
Общество
Выходные в Липецке: главная ёлка города, старт новогодних утренников, музыка Рихарда Вагнера
Общество
Желтый уровень объявлен в области
Происшествия
Внимание! Красный уровень
Общество
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Читать все
Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с мошенниками
Происшествия
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
Общество
Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
Происшествия
На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Происшествия
МЧС предупреждает о тумане
Общество
Ракетная опасность миновала
Происшествия
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
884
сегодня, 21:17
5

Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии

Без горячей и холодной воды останется значительная часть микрорайона. Сторонняя подрядная организация при проведении работ повредила два напорных канализационных коллектора на улице Коммунистическая.

Сегодня на протяжении нескольких часов специалисты «РВК-Липецк», найдя причину течи на улице Коммунистической, пытались организовать резервную схему водоотведения для жилого района Тракторостроителей, однако сделать это не удалось, сообщили в мэрии Липецка.

Для выполнения ремонтных работ сети канализации должны быть полностью осушены. К сожалению, для этого придется ограничить подачу холодной и горячей воды потребителям улиц Ильича, Коммунистическая, Жуковского, а также 2-го и 3-го участков.

«РВК-Липецк предупреждает», что ограничение подачи холодной воды будет производиться только после прекращения горячего водоснабжения, и призывает жителей заранее запастись водой.

Специалисты приложат максимум усилий, чтобы выполнить ремонтные работы как можно скорее. Для удобства потребителей, попавших под ограничение воды, завтра будет организован подвоз воды.
отключение воды
утечка
канализация
1
0
2
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Справедливый
33 минуты назад
Уж такое не в первый раз! В городе с этим полнейший бардак! Лишить зарплаты всех причастных и отвнчающих заставить лопатами копать! Кагда-ж наказывать будут за вредительство? Где Бастрыкин?
Ответить
А
58 минут назад
30 сентября что текло?
Ответить
зам.энергетика
сегодня, 21:46
Когда работал в подряке, на этих схемах сало с колбасой резали и кофе утренний пили. А на все просьбы спасти схемы, обвиняли, что много жалуюсь. И уволили оттуда.
Ответить
да-уж
сегодня, 21:42
Значит так согласовали земельные работы, ески пробили коллектор, вот такие специалисты.
Ответить
ё
сегодня, 21:34
Специально обученные люди, осуществляющие прокладку электрического кабеля, повредили не указанный на схеме канализационный коллектор?
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить