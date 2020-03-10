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43-летнего жителя области обвиняют в убийстве знакомого камнем
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 43-летнего жителя села Кривополянье, обвиняемого в убийстве знакомого: мужчина семь раз ударил приятеля камнем по голове.
Во время следствия обвиняемый вину признал, и подтвердил показания на месте убийства во время следственного эксперимента. Однако затем от признания мужчина отказался, его доводы следствие сочло попыткой избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей и очевидцев, результаты следственных действий и судебных экспертиз.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.
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