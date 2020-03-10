43-летнего жителя области обвиняют в убийстве знакомого камнем

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 43-летнего жителя села Кривополянье, обвиняемого в убийстве знакомого: мужчина семь раз ударил приятеля камнем по голове.



- По данным следствия, вечером 19 ноября 2019 года обвиняемый во время ссоры с 33-летнем знакомым нанес ему камнем не менее семи ударов, в том числе по голове. Свидетелями избиения стали соседи, которые обратились за медицинской помощью. С открытой черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на все усилия врачей, впоследствии скончался в больнице, - сообщает пресс-служба регионального СКР.



Во время следствия обвиняемый вину признал, и подтвердил показания на месте убийства во время следственного эксперимента. Однако затем от признания мужчина отказался, его доводы следствие сочло попыткой избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей и очевидцев, результаты следственных действий и судебных экспертиз.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.



