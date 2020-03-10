Происшествия

сегодня, 14:28

43-летнего жителя области обвиняют в убийстве знакомого камнем

1 988
#убийство
1
43-летнего жителя области обвиняют в убийстве знакомого камнем

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 43-летнего жителя села Кривополянье, обвиняемого в убийстве знакомого: мужчина семь раз ударил приятеля камнем по голове.

- По данным следствия, вечером 19 ноября 2019 года обвиняемый во время ссоры с 33-летнем знакомым нанес ему камнем не менее семи ударов, в том числе по голове. Свидетелями избиения стали соседи, которые обратились за медицинской помощью. С открытой черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на все усилия врачей, впоследствии скончался в больнице, - сообщает пресс-служба регионального СКР.

Во время следствия обвиняемый вину признал, и подтвердил показания на месте убийства во время следственного эксперимента. Однако затем от признания мужчина отказался, его доводы следствие сочло попыткой избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей и очевидцев, результаты следственных действий и судебных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому  грозит до 15 лет заключения.

1 988
#убийство
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

39 минут назад
Вот и дожили до каменного века , скоро в обезьян начнём превращадся. Вот куда ведёт нас власть Единая Россия в пещеры каменаго века.
ответить

Еще в рубрике

Во всех школах Липецкой области ввели карантин
#карантин #коронавирус
Во всех школах Липецкой области ввели карантин

5 минут назад

Общество
Собака захлопнула металлическую дверь квартиры изнутри, пришлось вызывать спасателей
#спасатели
1
Собака захлопнула металлическую дверь квартиры изнутри, пришлось вызывать спасателей

сегодня, 14:34

Происшествия
В отношении УК «21 микрорайон» возбуждено уголовное дело
#управляющая компания
23
В отношении УК «21 микрорайон» возбуждено уголовное дело

сегодня, 14:23

Происшествия
8-летнего мальчика вытащили из пруда в Липецке
#ЧП
16
8-летнего мальчика вытащили из пруда в Липецке

сегодня, 11:23

Происшествия
Инспектор ДПС отказался от взятки в 13 тысяч рублей
#взятка #ДПС
53
Инспектор ДПС отказался от взятки в 13 тысяч рублей

сегодня, 11:14

Происшествия
23-летняя девушка сбила школьника и скрылась с места аварии
#авария #ДТП
11
23-летняя девушка сбила школьника и скрылась с места аварии

сегодня, 10:10

Происшествия