В Липецкой области сильный снег и до +1

Переход с теплой на холодную погоду пройдет с ветром, снегом и снежными заносами.

16 февраля очередной активный циклон с Украины принесет на территорию Липецкой области обильные осадки в виде снега и мокрого снега, утром и днем местами очень сильный снег. Местами ожидаются метель, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы, порывы ветра будут достигать 18 м/сек. 17 и 18 февраля регион окажется в тылу этого уходящего на северо-восток циклона, значительно похолодает, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры составят: 16 февраля – 2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы, 17 и 18 февраля – 11-13 градусов мороза, что на 5-7 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля в Липецкой области облачно, сильный снег, местами с мокрым снегом, утром и днем в отдельных районах очень сильный снег, местами метель, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью восточный, днем с переходом на западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6, днем – от -4 до +1.В Липецке облачно, сильный снег, местами с мокрым снегом. метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем – около 0 градусов.День 15 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 28 градусов мороза.