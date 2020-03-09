сегодня, 09:43
Полицейские изъяли крупную партию уже расфасованного для закладок героина
В Липецке наркополицейские по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержали 22-х и 32-летние мужчин.
Возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), следствие устанавливает все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к его совершению. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Гость
Всех нариков
Миротворец
Animal planet.
Сара Коннор
Сергей 13