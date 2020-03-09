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сегодня, 09:43

Полицейские изъяли крупную партию уже расфасованного для закладок героина

6 844
#наркотики
Полицейские изъяли крупную партию уже расфасованного для закладок героина

В Липецке наркополицейские по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержали 22-х и 32-летние мужчин.

- В ходе личного досмотра у подозреваемых найдены 279,81 граммов героина, - сообщает пресс-служба областного управления МВД. - Наркотик уже был расфасован на 150 доз для закладок.

Возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), следствие устанавливает все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к его совершению. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
6 844
#наркотики

Комментарии (6)

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Гость

19 минут назад
Хорошо отписались, закладчиков поймали, медаль себе повести. А самих торговцев сами "крышуете".
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Всех нариков

34 минуты назад
На кол
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Миротворец

51 минуту назад
Смотрите не начните чрезмерно расследовать , а то выйдите сами на себя и круг замкнется ! Аккуратней !
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Animal planet.

сегодня, 10:04
Даже мерзко об этом читать,вот уроды.
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Сара Коннор

сегодня, 10:02
Теперь ясно почему народ такой депрессивный ходит.)))
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Сергей 13

сегодня, 10:02
Красавцы!Эти закладки уже в каждом подъезде закладывают,пусть чухаются теперь.
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