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58 минут назад

В Москве рассказали о сформированной в Липецкой области в годы войны словацкой десантной бригаде

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#выставка #
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В Москве рассказали о сформированной в Липецкой области в годы войны словацкой десантной бригаде

В Российском государственном военном архиве открылась выставка, посвященная малоизвестному эпизоду в истории Великой Отечественной войны – формирования 2-й Чехословацкой воздушно-десантной бригады на территории СССР.

- Это совместный проект историков России и Словакии, - рассказал GOROD48  заместитель руководителя патриотического движения «Мы из Ельца» Виктор Магомедханов. 

 - Для большинства граждан России участие Словакии во Второй мировой войне ассоциируется с участием марионеточного Словацкого государства в агрессии против нашей страны 22 июня 1941 года. Между тем, это не совсем справедливо – тысячи словаков, не желая сражаться вместе с гитлеровцами, переходили на сторону Красной армии и вливались в ряды создаваемой в СССР Чехословацкой бригады, затем корпуса.

Ведущий историк Музея Словацкого Национального восстания Вера Ковачова открывая выставку, рассказала об образовании и деятельности 2-й Чехословацкой воздушно-десантной бригады, которая была сформирована на территории Советского Союза на рубеже 1943-1944 годов.  Ее основу составили воины 1-й пехотной дивизии словацкой армии, которые перешли на советскую сторону 30 октября 1943 года под Мелитополем на Украине. 

- В период интернирования в лагере, расположенном в Усманском районе, они сформировали полк словацких добровольцев в СССР и 13 декабря 1943 года обратились к президенту Чехословакии Эдварду Бенешу, во время его посещения Москвы, с просьбой зачислить их  в состав чехословацкой армии в СССР, сообщил Виктор Магомедханов. -  После переговоров и выполнения формальностей, а также после окончания карантина полк численностью 2 028 словацких солдат, младших офицеров и офицеров был переброшен из Усмани в Ефремов Тульской области. Эти воины составили основу бригады.
В последствии, бригада в составе 1-го Чехословацкого армейского корпуса участвовала в боях за освобождение Чехословакии вместе с частями Красной Армии.

На открытии выставки, посвященной тем событиям, присутствовали руководители и сотрудники РГВА, представители Посольства Словакии в Российской Федерации, российские и словацкие историки.

- Мне выпала возможность побывать на открытии выставки.  После окончания официальной части, удалось пообщаться с Верой Ковачовой, которая во время доклада рассказала о формировании словацкого полка в Усмани. Усманский период  словацких десантников, кстати, отражен на стендах выставки, - рассказал Виктор Магомедханов.  

 Фото: russiainphoto.ru

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#выставка #
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Комментарии (2)

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Бим

17 минут назад
Перри Мейсон, в октябре 43го легко было становиться братьями, когда стало понятно, что Гитлер - капут. Чего бы им в 41-ом не перейти на нашу строну.
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Перри Мейсон

43 минуты назад
От имени липчан и всех россиян выражаю благодарность братскому словацкому народу за совместную борьбу против фашистских захватчиков
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