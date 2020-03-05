В Москве рассказали о сформированной в Липецкой области в годы войны словацкой десантной бригаде

В Российском государственном военном архиве открылась выставка, посвященная малоизвестному эпизоду в истории Великой Отечественной войны – формирования 2-й Чехословацкой воздушно-десантной бригады на территории СССР.

- Это совместный проект историков России и Словакии, - рассказал GOROD48 заместитель руководителя патриотического движения «Мы из Ельца» Виктор Магомедханов.



- Для большинства граждан России участие Словакии во Второй мировой войне ассоциируется с участием марионеточного Словацкого государства в агрессии против нашей страны 22 июня 1941 года. Между тем, это не совсем справедливо – тысячи словаков, не желая сражаться вместе с гитлеровцами, переходили на сторону Красной армии и вливались в ряды создаваемой в СССР Чехословацкой бригады, затем корпуса.



Ведущий историк Музея Словацкого Национального восстания Вера Ковачова открывая выставку, рассказала об образовании и деятельности 2-й Чехословацкой воздушно-десантной бригады, которая была сформирована на территории Советского Союза на рубеже 1943-1944 годов. Ее основу составили воины 1-й пехотной дивизии словацкой армии, которые перешли на советскую сторону 30 октября 1943 года под Мелитополем на Украине.



- В период интернирования в лагере, расположенном в Усманском районе, они сформировали полк словацких добровольцев в СССР и 13 декабря 1943 года обратились к президенту Чехословакии Эдварду Бенешу, во время его посещения Москвы, с просьбой зачислить их в состав чехословацкой армии в СССР, сообщил Виктор Магомедханов. - После переговоров и выполнения формальностей, а также после окончания карантина полк численностью 2 028 словацких солдат, младших офицеров и офицеров был переброшен из Усмани в Ефремов Тульской области. Эти воины составили основу бригады.

В последствии, бригада в составе 1-го Чехословацкого армейского корпуса участвовала в боях за освобождение Чехословакии вместе с частями Красной Армии.



На открытии выставки, посвященной тем событиям, присутствовали руководители и сотрудники РГВА, представители Посольства Словакии в Российской Федерации, российские и словацкие историки.



- Мне выпала возможность побывать на открытии выставки. После окончания официальной части, удалось пообщаться с Верой Ковачовой, которая во время доклада рассказала о формировании словацкого полка в Усмани. Усманский период словацких десантников, кстати, отражен на стендах выставки, - рассказал Виктор Магомедханов.



Фото: russiainphoto.ru



