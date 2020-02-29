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Понтонный мост к Зеленому острову вернется

11 852
#благоустройство
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Понтонный мост к Зеленому острову вернется

В этом году начнется благоустройство общественных пространств на территории от городской набережной до Центрального пляжа, а также Зелёного острова. Основной объём работ по благоустройству планируется выполнить в рамках программы «Комфортная городская среда».

- Работы начнутся после утверждения необходимой документации. Однако первые шаги в этом направлении решено уже делать, в том числе с привлечением инвестиций Новолипецкого металлургического комбината, - сообщили в администрации города.

Одна из частей плана благоустройства - ремонт дороги по улице Карла Маркса до пересечения с улицей Маяковского и восстановление проезжей части на участке, ведущем к Центральному пляжу. Здесь обустроят тротуары, велодорожки, остановки общественного транспорта. Одновременно строителя обновят пешеходные зоны в районе подземного перехода у бывшего кафе «Фрегат». Кроме того, решено установить наплавной мост, который соединит пляж с островом. 

Подготовительные работы к выполнению этого плана уже начались: завозятся песок и инертные материалы для отсыпки основания дороги и пешеходных зон.

11 852
#благоустройство
2

Комментарии (11)

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Видел я

4 минуты назад
А коттеджный поселок на солдатском пляже там строят за забором, тоже в рамках этой программы???
ответить

Ну тогда,

8 минут назад
Опять ноете, другое дело.Делайте без косяков токонама.
ответить

фокс

14 минут назад
Тербунского Иванова за шкибон и в Липецк мордой воткнуть на вырубленный остров и в Каменный лог возле Ц.рынка. Пусть сучёнок ответит за то, что наворочал, пока его не посадили за вывезенный ворованный песок
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Песик

17 минут назад
Котик, Разновидностью понтонного моста является наплавной мост, который не имеет обособленных понтонов — плавучими являются сами пролётные сооружения.
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Опять ноете

19 минут назад
Куда старый мост дели? Туда вдели. Старый мост когда соединял с островом, уже тогда весь дырявый был. Для вас дятлы благоустраивают. А то вы ныли, что ничего не делают.
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Котик

21 минуту назад
Наплавной мост? Подскажите организацию наплавляющую мосты! Оставьте вашего корра на второй год в третьем классе. Пожалуйста! Ну или денег платите нормальным...
ответить

Коллеги

29 минут назад
Кручу верчу, запутать хочу!
ответить

О!

38 минут назад
Да ничего страшного! Можно и не возвращать, мы по воздуху...
ответить

Да,

45 минут назад
А чем старый мост был плох?
ответить

Ой ой

46 минут назад
А старый мост куда дели? Да уж интересно сколько миллионов рублей выделяют на эту хрень,
ответить
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