сегодня, 18:39
Понтонный мост к Зеленому острову вернется
В этом году начнется благоустройство общественных пространств на территории от городской набережной до Центрального пляжа, а также Зелёного острова. Основной объём работ по благоустройству планируется выполнить в рамках программы «Комфортная городская среда».
Одна из частей плана благоустройства - ремонт дороги по улице Карла Маркса до пересечения с улицей Маяковского и восстановление проезжей части на участке, ведущем к Центральному пляжу. Здесь обустроят тротуары, велодорожки, остановки общественного транспорта. Одновременно строителя обновят пешеходные зоны в районе подземного перехода у бывшего кафе «Фрегат». Кроме того, решено установить наплавной мост, который соединит пляж с островом.
Подготовительные работы к выполнению этого плана уже начались: завозятся песок и инертные материалы для отсыпки основания дороги и пешеходных зон.
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