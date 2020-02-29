Понтонный мост к Зеленому острову вернется

В этом году начнется благоустройство общественных пространств на территории от городской набережной до Центрального пляжа, а также Зелёного острова. Основной объём работ по благоустройству планируется выполнить в рамках программы «Комфортная городская среда».



- Работы начнутся после утверждения необходимой документации. Однако первые шаги в этом направлении решено уже делать, в том числе с привлечением инвестиций Новолипецкого металлургического комбината, - сообщили в администрации города.



Одна из частей плана благоустройства - ремонт дороги по улице Карла Маркса до пересечения с улицей Маяковского и восстановление проезжей части на участке, ведущем к Центральному пляжу. Здесь обустроят тротуары, велодорожки, остановки общественного транспорта. Одновременно строителя обновят пешеходные зоны в районе подземного перехода у бывшего кафе «Фрегат». Кроме того, решено установить наплавной мост, который соединит пляж с островом.



Подготовительные работы к выполнению этого плана уже начались: завозятся песок и инертные материалы для отсыпки основания дороги и пешеходных зон.



