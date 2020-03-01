Гитара и пистолет

Стрелок, тренер и музыкант - мастер-международник Иван Стукачёв задает тон на соревнованиях по стрельбе в Конь-Колодезе.

В Липецкой области проходят крупные Всероссийские соревнования, посвящённые памяти основателя знаменитой конь-колодезьской школы пулевой стрельбы Александра Никулина.

В село Конь-Колодезь съехались снайперы из десятков регионов страны. Местный тир считается одним из лучших в стране, и готов к приёму соревнований высокого уровня. Да и вообще это село Хлевенского района получило широкую известность в России, благодаря школе стрельбы, подготовившей Заслуженных мастеров спорта и мастеров международного класса, чемпионов мира и Европы, участников Олимпийских Игр.

В торжественном открытии приняли участие начальник областного управления по физической культуре и спорту Михаил Маринин, нынешний директор школы сын Александра Митрофановича Никулина Игорь Никулин, председатель общественной организации спортивно-патриотического воспитания и подготовки граждан «Альфа» Александр Чернов.

Но больше всех удивил мастер спорта международного класса Иван Стукачёв, который с гитарой в руках спел для присутствующих песню. Всего через пару часов Стукачев сменил орудие в своих руках и… стал победителем соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (упражнение ПП-60), выбив 576 очков из 600 возможных. «Серебряный» призёр москвич Александр Князев отстал на 4 очка.







За первые два дня соревнований в активе конь-колодезьских стрелков еще два «золота» - оба в стрельбе из малокалиберной винтовки МВ-3х40 (три серии по 40 выстрелов с 50 метров из трёх положений). У мужчин победил мастер спорта Николай Андрюшин – 1 154 очков из 1 200 возможных. При этом весь пьедестал оказался занят конь-колодезьскими стрелками: вторым стал Антон Коротких – 1 152, на третьем месте расположился Максим Воронин – 1 150.

У женщин победила Виктория Кретинина – 1 159, второй стала Анастасия Подкаура – 1 148.

Андрющина, Воронина и Подкауру подготовил тренер Денис Звягин.







В упражнении МП-60 у женщин победила Наталия Ордина из Воронежа – 577 очков. В стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров (60 выстрелов, упражнение МП-60 СС) первенствовал Никита Суханов из Орла – 579 очков из 600. Второе место здесь занял вездесущий Стукачёв – 572.

Соревнования продолжаются.

Фото sport48.ru