сегодня, 09:34
США призвали Россию немедленно посадить боевые самолеты в Сирии
Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.
"Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году", - сказала она.
Крафт также подтвердила, что США поддерживают Турцию "в том, что касается ответа на неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат", сообщает ria.ru