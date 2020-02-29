В мире

сегодня, 09:34

США призвали Россию немедленно посадить боевые самолеты в Сирии

117
США призвали Россию немедленно посадить боевые самолеты в Сирии

Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.

Проведение экстренного заседания СБ ООН в связи с эскалацией ситуации в Идлибе, повлекшей гибель 33 турецких военных, запросила в пятницу Великобритания.

"Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году", - сказала она.

Крафт также подтвердила, что США поддерживают Турцию "в том, что касается ответа на неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат", сообщает ria.ru

117

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса местного пациента
Ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса местного пациента

52 минуты назад

В мире
У россиянина диагностировали коронавирус
#коронавирус
1
У россиянина диагностировали коронавирус

вчера, 14:45

В мире
Деньги Тинькова пересчитают в Лондоне
#налоги
Деньги Тинькова пересчитают в Лондоне

вчера, 14:27

В мире
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
#Сирия #Турция
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

вчера, 14:21

В мире
Лукашенко заявил о принуждении к интеграции с Россией
#Лукашенко #международные отношения
Лукашенко заявил о принуждении к интеграции с Россией

27.02.2020 14:29

В мире
Молоко провоцирует рак груди
#рак #опухоль #ученые
3
Молоко провоцирует рак груди

26.02.2020 15:14

В мире