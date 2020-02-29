США призвали Россию немедленно посадить боевые самолеты в Сирии

Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.





"Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году", - сказала она.



Крафт также подтвердила, что США поддерживают Турцию "в том, что касается ответа на неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат", сообщает



Проведение экстренного заседания СБ ООН в связи с эскалацией ситуации в Идлибе, повлекшей гибель 33 турецких военных, запросила в пятницу Великобритания."Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году", - сказала она.Крафт также подтвердила, что США поддерживают Турцию "в том, что касается ответа на неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат", сообщает ria.ru