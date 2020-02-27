В России
22 минуты назад
В России намерены ужесточить правила продажи алкоголя
Минпромторг хочет четко прописать границы реализации спиртного.
Минпромторг разработал проект единых правил, определяющих допустимое расстояние между точками по продаже алкоголя и школами, больницами, спортивными объектами, пишет РИА Новости. Сейчас расстояния точек продаж от этих объектов устанавливают местные власти. Проект постановления опубликовали на портале нормативных правовых актов.
Министерство проанализировало сложившуюся в разных городах ситуацию и признало, что, если в одних городах установлены вполне разумные границы (например, 30 метров от школ), то в других расстояния «совершенно запредельные» — 200, 300 и даже более метров. В документе подчёркивается, что такие ограничения никак не влияет на злоупотребление алкоголем и только увеличивают нелегальный сегмент рынка. Страдают же от них только легальные розничные продавцы, уточняет «Портал пивного рынка».
По мнению специалистов Минпромторга, достаточное расстояние, чтобы не создавать соседство с алкомаркетом, — 30 метров. Новые правила предусматривают, что местные власти будут направлять в региональный орган, курирующий торговлю, и уполномоченному по защите прав предпринимателей, проект акта, который устанавливает площадь прилегающей территории. К нему необходимо приложить данные о количестве попадающих под ограничения магазинов и кафе, а также расчёт их возможных убытков. Власти должны обосновать необходимость изменения площади прилегающих территорий и дать оценку тому, насколько в таком случае снизится потребление алкоголя, пишет «Право.ру».
Министерство проанализировало сложившуюся в разных городах ситуацию и признало, что, если в одних городах установлены вполне разумные границы (например, 30 метров от школ), то в других расстояния «совершенно запредельные» — 200, 300 и даже более метров. В документе подчёркивается, что такие ограничения никак не влияет на злоупотребление алкоголем и только увеличивают нелегальный сегмент рынка. Страдают же от них только легальные розничные продавцы, уточняет «Портал пивного рынка».
По мнению специалистов Минпромторга, достаточное расстояние, чтобы не создавать соседство с алкомаркетом, — 30 метров. Новые правила предусматривают, что местные власти будут направлять в региональный орган, курирующий торговлю, и уполномоченному по защите прав предпринимателей, проект акта, который устанавливает площадь прилегающей территории. К нему необходимо приложить данные о количестве попадающих под ограничения магазинов и кафе, а также расчёт их возможных убытков. Власти должны обосновать необходимость изменения площади прилегающих территорий и дать оценку тому, насколько в таком случае снизится потребление алкоголя, пишет «Право.ру».