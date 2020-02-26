В мире

15 минут назад

Молоко провоцирует рак груди

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#рак #опухоль #ученые #молоко
Молоко провоцирует рак груди

Неожиданное свойство популярного продукта установили ученые.

Американские исследователи выяснили, что употребление молока может повысить риск развития рака груди у женщин, сообщает издание «Discover24.ru». Вывод был сделан по итогам наблюдения за 53 000 женщин на протяжении восьми лет. За время исследования каждая из них вела подробный пищевой дневник.

По итогам 8-летнего наблюдения рак груди диагностировали у 1 057 женщин. Возможной причиной являются половые гормоны, которые содержатся в молоке и способствуют развитию опухолей. Исследования показали, что даже относительно умеренные количества употребления молока могут увеличить риск развития рака молочной железы у женщин — до 80% в зависимости от количества употребляемого молока. Употребление всего 1/4 — 1/3 стакана питьевого молока в день было связано с повышенным риском рака молочной железы на 30%, пишет сайт «МБК». При употреблении до 1 стакана в день риск рака молочной железы возрастал до 50%, а у тех, кто пил 2-3 стакана молока в день, риск повышался до 70–80%.

По словам авторов научного исследования университета здоровья Лома Линда (США), необходимо с большой осторожностью относиться к потреблению молочных продуктов и пересмотреть рекомендации диетологов США, исходя из которых следует выпивать три стакана напитка в день.
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#рак #опухоль #ученые #молоко

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