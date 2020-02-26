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21-летний житель Тамбовской области угнал липецкое такси: его будут судить еще и за пьяную езду
Отдел полиции №3 УМВД России по Липецку передал в суд уголовное дело 21-летнего жителя Тамбовской области, которого обвиняют в угоне автомобиля и повтором пьяном вождении. Пьяный парень попытался угнать в Липецке такси, на котором возвращался из клуба.
- Когда водитель обходил автомобиль, обвиняемый пересел на водительское сиденье и начал движение. Через несколько метров автомобиль врезался в дерево. Таксист задержал хулигана и передал сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
На месте происшествия угонщик отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Позже полицейские выяснили, что 21-летний парень уже попадался пьяным за рулем и даже отбыл 10 суток административного ареста за отказ от медицинского освидетельствования.
Теперь помимо ответственности за угон, ему грозит уголовное наказание за повторную пьяную езду.
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