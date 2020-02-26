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21-летний житель Тамбовской области угнал липецкое такси: его будут судить еще и за пьяную езду

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#угон #пьяное вождение
21-летний житель Тамбовской области угнал липецкое такси: его будут судить еще и за пьяную езду

Отдел полиции №3 УМВД России по Липецку передал в суд уголовное дело 21-летнего жителя Тамбовской области, которого обвиняют в угоне автомобиля и повтором пьяном вождении. Пьяный парень попытался угнать в Липецке такси, на котором возвращался из клуба.

В сентябре 2019 года пьяный тамбовчанин вернулся домой из клуба на такси и потребовал отвезти его обратно. Водитель отказался от такой поездки и вышел из машины, чтобы открыть дверь пассажиру.

- Когда водитель обходил автомобиль, обвиняемый пересел на водительское сиденье и начал движение. Через несколько метров автомобиль врезался в дерево. Таксист задержал хулигана и передал сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

На месте происшествия угонщик отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Позже полицейские выяснили, что 21-летний парень уже попадался пьяным за рулем и даже отбыл 10 суток административного ареста за отказ от медицинского освидетельствования. 

Теперь помимо ответственности за угон, ему грозит уголовное наказание за повторную пьяную езду.
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#угон #пьяное вождение

Комментарии (8)

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Водила

2 минуты назад
Надеюсь в полиции ему затолкали в зад черенок от лопаты и провернули 6 раз
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Патологоанатом

22 минуты назад
Какие на хрен ещё органы?! Печень у него вся в алкоголе, лёгкие все в дыму сигаретном, а мозги дебилизмом заражены!.. И чё у него брать-то?
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Доктор Пилюлькинд

24 минуты назад
Его надо сдать на органы.
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Зачем так,

30 минут назад
Первый, это не практично.Можно на органы пустить.Сколько бы жизней спас
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Лида

32 минуты назад
Каких тварей только Земля носит
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Судья

32 минуты назад
Таких наказывать надо только пожизненном сроком, или вообще смертной казнью, чтобы не повадно было другим совершать такие преступления!
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Первый

37 минут назад
Таких ублюдков надо убивать ,толку от него не будет
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Жители

39 минут назад
Таких ублюдков надо убивать ,толку от него не будет
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