Елецкие шахматисты нанесли ответный визит в Германию

Дружба-Freundschaft представителей ЕГУ и города Хайдена развиваются.

Мы писали о том, что недавнов Ельце прошёл турнир с участием шахматистов России и Германии в рамках спортивного сотрудничества объединения «Немецкой спортивной молодежи» (DSJ) и Российского студенческого спортивного союза (РССС).

Настала пора ельчанам отправиться с ответным визитом в Германию. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкой областной федерации шахмат, в городе Хайдене (земля Северный Рейн-Вестфалия) побывали директор спортивного клуба Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина вице-президент областной федерации шахмат Сергей Волобуев и тренер-преподаватель елецкою ДЮСШ №1 Кирилл Логвинов.

Гостей из России встречали на высшем уровне бургомистр (аналог нашего мэра) Ханс Йорген Бенсон и Карин Кноп, руководитель Спортивного клуба города.

Ельчане провели несколько мастер-классов для немецких шахматистов, в том числе – для детей. Во время визита много разговаривали о России. Так, Сергей Волобуев заявил, что (цитата): «в Ельце постоянно строятся и обновляются спортивные сооружения. Университет предоставляет каждому студенту возможность заниматься спортом, а в стенах вуза регулярно проводятся турниры и соревнования. Шахматная школа города готовит гроссмейстеров и объединяет горожан».

На прощание ельчане расписались в городской Книге Памяти, куда заносят имена самых почётных гостей, а немцы подарили нашим землякам эксклюзивные шахматы, сделанные в единственном экземпляре.

С нетерпением ждем лета и готовимся обширной делегацией посетить Липецкую область и принять участие в соревнованиях, - отметила на прощание руководитель Спортивного клуба Хайдена Карин Кноп. Ведь сотрудничество и визиту в гости друг к другу шахматистов Хайдена и Ельца будут продолжены.



Фото федерации шахмат Липецкой области.

