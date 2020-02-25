Общество

сегодня, 19:56

Владельцев автомобилей призывают по возможности отказаться от проезда по улице Папина

10 1354
#проспект Победы #реконструкция
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Владельцев автомобилей призывают по возможности отказаться от проезда по улице Папина
Первый будний день после перекрытия проспекта Победы обошёлся без серьёзных пробок. Специалисты прогнозировали затор на улице Папина, по которой, в частности, пустили общественный транспорт. Однако автобусы двигались без задержек.

- Мы хотим сказать большое спасибо владельцам личных автомобилей за то, что не стали создавать помех общественному транспорту, не поехали по Папина, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. – Очень просим их и впредь использовать альтернативные маршруты.

Задержки движения сегодня наблюдались на улицах Космонавтов, Московской и Полиграфической.

- Ситуация должна измениться уже в ближайшие дни, когда перенастроят системы организации дорожного движения, - обещают в мэрии.
10 1354
#проспект Победы #реконструкция
1

Комментарии (10)

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Проехал на техосмотр

36 минут назад
Боялся из-за пробок не доехать да техосмотра на ул.Перова,ничего,даже нигде не постоял. И заветная диагностика на руках.
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Перри Мейсон

45 минут назад
"Очень просим их и впредь использовать альтернативные маршруты" Вам надо- вы и используйте)))
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Липчанин

47 минут назад
Кремль, Мамину надо главной сделать. Олень, * )
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Горожане

53 минуты назад
Да! Городские улицы не готовы к тому, чтобы так перенаправлять потоки! Перекрыт такой участок, а возятся на пятачке!
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Сергей 13

55 минут назад
Папина по хорошему вообще односторонней нужно сделать,от рынка на новые.
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Кремль

57 минут назад
Что за дибилизм? Прежде чем сделать Папину главной, надо было ее в 2019г готовить. Все позакрывают, и любуются из верхних кабинетов как люди в пробках торчат
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Водятел

59 минут назад
Да нетуж я тупой водиоа спотыкач)
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555

сегодня, 20:08
Оставьте Механизаторов!!! Начните с другого края! К лету дойдете до Автопарка. Летом машин меньше. Сегодня в том числе и благодаря Механизаторов было меньше пробок!
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А как сегодня добрался

сегодня, 20:07
с работы Игорь * ?
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Сначала надо было расширить ул. Папина

сегодня, 20:04
а потом уже перекрывать пр. Победы.
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