Владельцев автомобилей призывают по возможности отказаться от проезда по улице Папина

Первый будний день после перекрытия проспекта Победы обошёлся без серьёзных пробок. Специалисты прогнозировали затор на улице Папина, по которой, в частности, пустили общественный транспорт. Однако автобусы двигались без задержек.



- Мы хотим сказать большое спасибо владельцам личных автомобилей за то, что не стали создавать помех общественному транспорту, не поехали по Папина, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. – Очень просим их и впредь использовать альтернативные маршруты.



Задержки движения сегодня наблюдались на улицах Космонавтов, Московской и Полиграфической.



- Ситуация должна измениться уже в ближайшие дни, когда перенастроят системы организации дорожного движения, - обещают в мэрии.