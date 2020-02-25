Общество
сегодня, 19:56
Владельцев автомобилей призывают по возможности отказаться от проезда по улице Папина
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Первый будний день после перекрытия проспекта Победы обошёлся без серьёзных пробок. Специалисты прогнозировали затор на улице Папина, по которой, в частности, пустили общественный транспорт. Однако автобусы двигались без задержек.
- Мы хотим сказать большое спасибо владельцам личных автомобилей за то, что не стали создавать помех общественному транспорту, не поехали по Папина, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. – Очень просим их и впредь использовать альтернативные маршруты.
Задержки движения сегодня наблюдались на улицах Космонавтов, Московской и Полиграфической.
- Ситуация должна измениться уже в ближайшие дни, когда перенастроят системы организации дорожного движения, - обещают в мэрии.
- Мы хотим сказать большое спасибо владельцам личных автомобилей за то, что не стали создавать помех общественному транспорту, не поехали по Папина, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. – Очень просим их и впредь использовать альтернативные маршруты.
Задержки движения сегодня наблюдались на улицах Космонавтов, Московской и Полиграфической.
- Ситуация должна измениться уже в ближайшие дни, когда перенастроят системы организации дорожного движения, - обещают в мэрии.
10 1354
Проехал на техосмотр
Перри Мейсон
Липчанин
Горожане
Сергей 13
Кремль
Водятел
555
А как сегодня добрался
Сначала надо было расширить ул. Папина