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сегодня, 09:04
Метеорологи объяснили аномально теплую зиму в России
Причиной аномально теплой зимы в России, а также в Европе и США стала необычная ситуация в Арктике. Об этом Bloomberg рассказали метеорологи из Weather Underground и Weather Tiger LLC.
Они указывают на крайне устойчивую область низкого давления в районе Северного полюса. Обычно ветры "отправляют" холодный воздух на юг, однако из-за нее они оказались буквально "заперты" в одном месте, циркулируя на самом севере Земли.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что в Соединенных Штатах температура оказалась на три градуса выше средней нормы.
Как заявили местные метеорологи, если текущее положение дел сохранится до конца месяца, то нынешняя зима станет самой теплой в США за последние 141 год.
Аналогичная ситуация сложилась и на большей часть России, а также в Северной Европе и восточной Канаде.
По словам экспертов компаний AccuWeather и Maxar, они были уверены, что нынешняя зима будет холодней предыдущей, однако метеорологи не предполагали, что область низкого давления в Арктике будет сохраняться столь долго.
Как пишет СМИ, ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии, сообщает ria.ru
Они указывают на крайне устойчивую область низкого давления в районе Северного полюса. Обычно ветры "отправляют" холодный воздух на юг, однако из-за нее они оказались буквально "заперты" в одном месте, циркулируя на самом севере Земли.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что в Соединенных Штатах температура оказалась на три градуса выше средней нормы.
Как заявили местные метеорологи, если текущее положение дел сохранится до конца месяца, то нынешняя зима станет самой теплой в США за последние 141 год.
Аналогичная ситуация сложилась и на большей часть России, а также в Северной Европе и восточной Канаде.
По словам экспертов компаний AccuWeather и Maxar, они были уверены, что нынешняя зима будет холодней предыдущей, однако метеорологи не предполагали, что область низкого давления в Арктике будет сохраняться столь долго.
Как пишет СМИ, ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии, сообщает ria.ru