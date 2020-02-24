В мире

сегодня, 09:04

Метеорологи объяснили аномально теплую зиму в России

133
Метеорологи объяснили аномально теплую зиму в России
Причиной аномально теплой зимы в России, а также в Европе и США стала необычная ситуация в Арктике. Об этом Bloomberg рассказали метеорологи из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Они указывают на крайне устойчивую область низкого давления в районе Северного полюса. Обычно ветры "отправляют" холодный воздух на юг, однако из-за нее они оказались буквально "заперты" в одном месте, циркулируя на самом севере Земли.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что в Соединенных Штатах температура оказалась на три градуса выше средней нормы.

Как заявили местные метеорологи, если текущее положение дел сохранится до конца месяца, то нынешняя зима станет самой теплой в США за последние 141 год.

Аналогичная ситуация сложилась и на большей часть России, а также в Северной Европе и восточной Канаде.

По словам экспертов компаний AccuWeather и Maxar, они были уверены, что нынешняя зима будет холодней предыдущей, однако метеорологи не предполагали, что область низкого давления в Арктике будет сохраняться столь долго.
Как пишет СМИ, ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии, сообщает ria.ru

133

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Американский эсминец Ross вошел в Черное море
Американский эсминец Ross вошел в Черное море

10 минут назад

В мире
В Калифорнии улицу с отелем блокировали из-за нападения десятков тысяч пчел
В Калифорнии улицу с отелем блокировали из-за нападения десятков тысяч пчел

44 минуты назад

В мире
Дамаск подвергся ракетному обстрелу
Дамаск подвергся ракетному обстрелу

53 минуты назад

В мире
Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой
Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой

сегодня, 08:43

В мире
11 тысяч россиян находятся под контролем в связи с коронавирусом
11 тысяч россиян находятся под контролем в связи с коронавирусом

вчера, 12:00

В мире
Логинов снялся с последней гонки ЧМ по биатлону после обысков
1
Логинов снялся с последней гонки ЧМ по биатлону после обысков

вчера, 11:56

В мире