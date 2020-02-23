Мужской чемпионат по зимнему плаванию провели липецкие моржи

Чемпионат по зимнему плаванию в Липецке собрал рекордное количество участников среди мужчин.

Чемпионат по зимнему плаванию «Трезвый! Сильный! Закалённый!» прошел сегодня в липецком клубе моржей, сообщает пресс-служба Липецкой области.

Соревнования были посвящены Дню защитника Отечества. На праздник приехали любители зимнего плавания из Липецкой и Тамбовской областей.

В заплывах на дистанцию 25 метров приняли участие 40 мужчин. Как рассказала президент липецкого клуба моржей Надежда Катаева, это рекордное количество для фестиваля, который проходит уже третий год. Самому младшему участнику- 18 лет, старшему - 69. Для всех подготовили развлекательную программу, угостили борщом, приготовленным на костре.

Фото из тамбовского паблика "Зарисовки моржа".