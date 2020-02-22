Общество

29 минут назад

Решение о строительстве гипермаркета в «Елецком» примет областная администрация

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#публичные слушания #строительство #гипермаркет
Решение о строительстве гипермаркета в «Елецком» примет областная администрация

Мэрия Липецка провела публичные слушания по плану планировки и межевания участков на городской окраине. Там намерены построить строительный гипермаркет.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка проводил слушания для того, чтобы выделить единый участок на окраине «Елецкого» под строительство гипермаркета сети «Леруа Мерлен». Сейчас там под возведение торгового центра и трансформаторной подстанции к нему запланированы два участка в районе выезда на трассу. Их необходимо объединить в один, чтобы начать строительство здания. Сейчас на этой земле нет ничего, кроме кустов и редких деревьев. Зато возле будущего гипермаркета уже есть отдельный заезд с кольца трассы. Изначально на окраине «Елецкого» планировалось строительство продуктового рынка с ярмарочной площадью.

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Гипермаркет построят на участке О-1

Материалы публичных слушаний не вызвали нареканий ни у местных жителей, ни у чиновников. Проект межевания и планировки отправили на утверждение в региональное управление архитектуры и строительства.

Напомним, впервые о строительстве гипермаркета «Леруа Мерлен» в Липецке заговорили прошлой зимой. Ожидалось, что строительство магазина начнется во второй половине 2019 года после утверждения документации и выделения земельного участка в 52,3 кв.м.

«Леруа Мерлен» — французская компания, один из крупнейших европейских ритейлеров товаров для дома и строительства; основана в 1923 году. Годовой оборот розничной компании достигает 14,6 млрд евро. По итогам 2016 года выручка ритейлера в России составила 220 миллиардов рублей; в общей сложности магазины сети продали в стране один миллиард товаров. Основной формат Leroy Merlin — гипермаркеты площадью от 10 000 м², как правило расположенные на окраине «миллионников» и региональных центров. В портфеле компании 16 собственных торговых марок, под которыми представлены товары основных категорий: Artens, Axton, Delinia, Dexell, Dexter, Equation, Evology, Geolia, Inspire, Lexman, Luxens, Naterial, Sensea, Spaceo, Standers, Sterwins.
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#публичные слушания #строительство #гипермаркет

Комментарии (11)

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Липчанин

2 минуты назад
елецкие дибиленыши,паркинг надо требовать ,а не тц.
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Артамонов! Уберай Уваркину.

3 минуты назад
Эта лядина,попутала свой карман с государственным.Пошла она на куй.За всё воровство ответит.
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Партком

5 минут назад
Одни ТРЦ понастроили. Никакого развития промышленности. Постройте лучше там обувной завод
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Мэр-курам насмех!

5 минут назад
Тупорылкина иди на субботник лучше матерись,этот долпоепизм уже не смешон.Всю мэрию нужно сажать,всех там одни мздаимцы.
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Ежу понятно

8 минут назад
Что пудель в акуе от воровства и кумовства,в банке он бы их всех крыс прижучил,но здесь слишком много мразот непотопляемых.Сам себя в монастырь загоняет с этими недоумками.
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Житель

11 минут назад
Отдайте здание АРШИНА всёравно пустует? А на сэкономленные денги постройте для народа необходимые здания.
ответить

Пудель и едерасты в панике

12 минут назад
Назначил чепуху несусветную,не знает как отмыться-новые должности самый главный по пиару,т.е педераст несмышленный.и,т.д кого не возьми-одни заморыши кумовские по сберу.
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1

16 минут назад
Поликлиника бы не помешала. И в универском гетто аналогично. 14 лет район строится, ожна школа только из соцкультбыта
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Лепилы

16 минут назад
Гость, как это ни странно, действительно у них денег куры не клюют. На 10800 они не живут.
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Ржу не могу

16 минут назад
Тупорылкина там зону барбикуй хотела замутить,а тут тузик все схавал.
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