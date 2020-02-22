29 минут назад
Решение о строительстве гипермаркета в «Елецком» примет областная администрация
Мэрия Липецка провела публичные слушания по плану планировки и межевания участков на городской окраине. Там намерены построить строительный гипермаркет.
Гипермаркет построят на участке О-1
Материалы публичных слушаний не вызвали нареканий ни у местных жителей, ни у чиновников. Проект межевания и планировки отправили на утверждение в региональное управление архитектуры и строительства.
Напомним, впервые о строительстве гипермаркета «Леруа Мерлен» в Липецке заговорили прошлой зимой. Ожидалось, что строительство магазина начнется во второй половине 2019 года после утверждения документации и выделения земельного участка в 52,3 кв.м.
«Леруа Мерлен» — французская компания, один из крупнейших европейских ритейлеров товаров для дома и строительства; основана в 1923 году. Годовой оборот розничной компании достигает 14,6 млрд евро. По итогам 2016 года выручка ритейлера в России составила 220 миллиардов рублей; в общей сложности магазины сети продали в стране один миллиард товаров. Основной формат Leroy Merlin — гипермаркеты площадью от 10 000 м², как правило расположенные на окраине «миллионников» и региональных центров. В портфеле компании 16 собственных торговых марок, под которыми представлены товары основных категорий: Artens, Axton, Delinia, Dexell, Dexter, Equation, Evology, Geolia, Inspire, Lexman, Luxens, Naterial, Sensea, Spaceo, Standers, Sterwins.
Липчанин
Артамонов! Уберай Уваркину.
Партком
Мэр-курам насмех!
Ежу понятно
Житель
Пудель и едерасты в панике
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Лепилы
Ржу не могу