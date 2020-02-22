Вечером 23 февраля запустят салют

Фейерверк раскрасит небо над Ельцом.

Праздничный фейерверк, посвященный Дню защитника Отечества, запустят над площадью Победы в Ельце в 21 час 23 февраля. Салют станет ярким завершением основной программы праздничных мероприятий.



- Запуски салюта 23 февраля и 9 мая, а также в День города - это прерогатива звания Ельца как Города воинской славы, - сообщили GOROD48 в администрации Ельца. - Праздничной программы до запуска фейерверков на площади 23 февраля не будет, основные мероприятия состоятся утром и днем.



Торжественный митинг и возложение венков, посвященные Дню защитника Отечества, начнется 23 февраля на площади Революции в 11:00.У мемориального комплекса соберутся ветераны боевых действий, представители власти, общественных организаций, школьники и молодежь города, чтобы отдать дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы. Также 23 февраля состоятся митинги памяти павших солдат в сквере Гайтеровой, на Ольшанском кладбище, слободе Александровка. Начало в 10:00.



Праздновать День защитника Отечества в Ельце начали еще 21 февраля: в городских музеях открыли тематические экспозиции и запустили экскурсии, выставки фотографий и открыток. На 22 февраля запланированы встреча с радиотелеграфистом, мастер-класс по изготовлению куклы солдата, спортивные соревнования, показ спектакля на военную тематику «Не покидай меня».