Общество

42 минуты назад

Вечером 23 февраля запустят салют

7 492
#салют #фейерверк
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Вечером 23 февраля запустят салют

Фейерверк раскрасит небо над Ельцом.

Праздничный фейерверк, посвященный Дню защитника Отечества, запустят над площадью Победы в Ельце в 21 час 23 февраля. Салют станет ярким завершением основной программы праздничных мероприятий.

- Запуски салюта 23 февраля и 9 мая, а также в День города - это прерогатива звания Ельца как Города воинской славы, - сообщили GOROD48 в администрации Ельца. - Праздничной программы до запуска фейерверков на площади 23 февраля не будет, основные мероприятия состоятся утром и днем.

Торжественный митинг и возложение венков, посвященные Дню защитника Отечества, начнется 23 февраля на площади Революции в 11:00.У мемориального комплекса соберутся ветераны боевых действий, представители власти, общественных организаций, школьники и молодежь города, чтобы отдать дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы. Также 23 февраля состоятся митинги памяти павших солдат в сквере Гайтеровой, на Ольшанском кладбище, слободе Александровка. Начало в 10:00.

Праздновать День защитника Отечества в Ельце начали еще 21 февраля: в городских музеях открыли тематические экспозиции и запустили экскурсии, выставки фотографий и открыток. На 22 февраля запланированы встреча с радиотелеграфистом, мастер-класс по изготовлению куклы солдата, спортивные соревнования, показ спектакля на военную тематику «Не покидай меня».
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#салют #фейерверк
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Комментарии (7)

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Заваркина

11 минут назад
Скоро мы будем пускать салют каждую пятницу, в честь окончания рабочей недели. На этом можно скомуниздить немного денег. Для того чтобы потом жить препиваючи
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Данька

14 минут назад
Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки без кидал, шлюх и содержанок. Там вы сможете найти как девушку для серьезных отношений так и на одну ночь! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт ---- http://bit.do/xslove
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Жители

17 минут назад
А в Липецке, что не будет, что ли, стрелять?! Мы тоже хотим салюта!
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Дерзкий

18 минут назад
Дайте всем мужикам рублей по 200 на бутылку вот и будит праздник!
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Многодетная мать

20 минут назад
Обязательно напишите,иде будут давать бесплатную солдатскую кашу.Чтобы мы не искали как в том годе по всему городу.
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Страна в Опе

23 минуты назад
Мне тут с ней тесно!,
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Страна в Опе

24 минуты назад
А путирасты салюты пускают !.
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