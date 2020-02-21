Липецкие девушки в метаниях сильны

Екатерина Строкова не знает себе равных в стране в метании диска, а Валерия Кучина побеждает среди юниорок в метании копья.

Мощно начала зимний сезон воспитанница липецкой спортивной школы №5 метательница диска Екатерина Строкова.

В спортивном комплексе «Юность» в Адлере завершились престижные Всероссийские соревнования по легкоатлетическим метаниям «Богатырь». Отпраздновавшая в декабре свое 30-летие Строкова не знала себе равных и победила с результатом 63 метре и 59 сантиметров. Екатерина стала единственной женщиной, которой покорился 60-метровый рубеж.

Второе место заняла Юлия Мальцева (Москва/ХМАО) – 57.83, на третьей строчке расположилась москвичка Мария Огрицко – 56.21.

Даже если бы Строкова соревновалась бы с мужчинами, она всё равно бы поднялась на пьедестал почёта и заняла бы 2-е место. Дальше неё среди всех участников диск метнул только победитель в мужском разряде Алексей Худяков (Московская/Нижегородская обл.) – 64.96

Для Строковой это уже вторая победа в Адлере за несколько дней. Накануне она выиграла 25-й Всероссийский турнир памяти мастера спорта СССР, Заслуженного работника физической культуры Анатолия Лунёва. Там ее результат был немного скромнее - 62,66 метра. Ближайшая преследовательница Анастасия Витюгова из Санкт-Петербурга отстала больше, чем на два метра - 60,64.

В мемориале Лунёва отличилась и липчанка Валерия Кучина, которая победила в соревновании метательниц копья среди юниорок до 23 лет. Победный результат 49,02 метра, что всего на 1 см (!) лучше, чем у «серебряного» призёра.

Нельзя не сказать и о том, что Строкова, которую много лет называли «липецкой Катюшей», уже несколько лет представляет на соревнованиях не наш регион, а Нижегородскую область. Кучина выступает за Липецк.