Электромонтер «ЛГЭК» стал лучшим папой

Акцию для мужчин, которые воспитывают своих детей достойными людьми, сохраняют семейные традиции и являются примером настоящих отцов для окружающих, проводят в Липецке второй год. В нынешнем году организаторам предстояло определить десятку самых достойных среди 30-ти претендентов.

- Для многих из нас главные ценности нашей жизни - любовь, поддержку, взаимопонимание, эмоциональное общение, совместное времяпровождение - подарили именно отцы. Это не только кормильцы, а прежде всего люди, которые вкладывают свою душу в семью, детей, показывают пример достойного труда, учат быть ответственными и принимать решения. Мы гордимся этими мужчинами и надеемся, что они будут являться примером для подражания для всех нас, - отметил, приветствуя победителей, заместитель главы администрации города Липецка Евгений Павлов.

38-летний Дмитрий Юшков, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий комплекса электроснабжения АО «ЛГЭК» является одним из таких достойных отцов. Электромонтером в ЛГЭКе он начал работать с 2015 года. За это время он проявил себя не только технически грамотным и ответственным специалистом, но прекрасным человеком, который пользуется в коллективе авторитетом и уважением. Также Дмитрия Юшкова можно назвать хорошим наставником - он помогает вновь принятым молодым специалистам с подготовкой на новом (а для кого-то - на первом) месте работы. Как профессионал участвовал в работах по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций, обеспечивая надежное электроснабжение потребителей города Липецка.

Но семья в его жизни имеет огромное значение - Дмитрий Юшков достойный пример семьянина и любящего отца. В нынешнем году они с супругой Викторией отметят 18 лет совместной жизни. Вместе с ними праздновать это событие будут и три их дочери. Старшая - студентка первого курса Липецкого металлургического колледжа, две младшие дочери учатся в четвертом классе, успевают заниматься спортом. Здоровый образ жизни является для семьи Юшковых одним из главных правил.

Электромонтера АО «ЛГЭК» чествовали как победителя акции в городской администрации. Однако в компании решили отметить еще двух своих сотрудников, которые также являются примерами достойных отцов. В АО «ЛГЭК» поздравили и вручили дипломы участников конкурса - мастера газовой службы комплекса теплоснабжения АО «ЛГЭК» Евгения Смоленцева и слесаря аварийно-восстановительных работ службы по ремонту сетей водоснабжения комплекса водоснабжения АО «ЛГЭК» Евгения Алехина.

Так, Евгений Алехин работает в ЛГЭК со дня основания компании. За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие энергетики города Липецка и в честь профессионального праздника «День энергетика» в 2019 году ему вручено Благодарственное письмо Липецкого городского Совета депутатов и администрации города Липецка. Вместе с супругой они воспитывают дочь-девятиклассницу и сына, который в этом году пошел в первый класс. Евгений Смоленцев также стоял у истоков начала работы АО «ЛГЭК», а его семью знакомые характеризуют как дружную и доброжелательную. Его старшая дочь уже студентка Липецкого медицинского колледжа, младшая дочь учится в пятом классе. Оба работника ЛГЭК, хоть и не попали в финал, но показывают пример и достойного труда, и взаимопонимания в семье и достойного воспитания своих детей.



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