Лучшие экологические практики металлургии сделают воздух в Липецке чище

Президент Группы НЛМК Григорий Федоришин рассказал в администрации области о планах по реализации природоохранных проектов.

Вчера в администрации области начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина докладывала о том, что было сделано в регионе в прошлом году и что будет сделано в этом году в реализации нацпроектов «Чистый воздух», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексное обращение с ТКО», «Внедрение наилучших доступных технологий». Но перед этим неожиданно для участников собрания, среди которых было много общественников, губернатор Игорь Артамонов представил залу президента Группы НЛМК Григория Федоришина.- Липчане хотят обладать объективными знаниями об экологии. Наша задача - дать людям эту информацию, так как в соцсетях на этот счет много вбросов и инсинуаций. Думаю, что никто лучше Григория Витальевича не обладает объективной информацией о том, что в плане экологии делается на НЛМК, - сказал Игорь Артамонов.Григорий Федоришин рассказал о мерах компании по минимизации воздействия на окружающую среду в манере развенчивания мифов.Первый миф, который накрепко засел в умах людей, - об особой опасности для здоровья выбросов металлургического производства. Действительно, в 60-х-90-х годах прошлого века, гонясь за валом, мало кто думал о том, какой вред наносит природе и человеку эта отрасль промышленности. Но начиная с 2000 года, НЛМК сделал многое для того, чтобы состояние окружающей среды в Липецке серьезно улучшилось.По его словам, в НЛМК не смотрят только лишь на общий объем выбросов, который мало что говорит о реальном состоянии дел. Работая над снижением своего воздействия, сегодня на комбинате фокусируются на главном - классе опасности выбрасываемых в атмосферу веществ. Большая часть выбросов промышленных предприятий, 60%, это СО, оксид углерода. В выбросах других металлургических заводов доля оксида углерода вообще доходит до 80%. Это вещество не является таким же опасным, как, например, фенол или бензапирен, и 90% выбросов СО рассеивается на высоте 100 -150 метров. То есть до приземного слоя, где живут люди, фактически долетает не более 10% оксида углерода. Его концентрация в Липецке - втрое меньше, чем по существующем нормативам.По словам Григория Федоришина, на Новолипецком комбинате мониторинг окружающей среды ведется в онлайн-режиме. Лаборатория НЛМК имеет 500 точек контроля на территории предприятия. Вместе с лабораториями Росгидромета, Росприроднадзора, Роспотребнадзора в год проводят 90 тысяч замеров воздуха.В структуре выбросов комбината относящийся к первому классу опасности бензапирен, а также фенол и сероводород из второго класса составляют менее 1%. И если до начала природоохранных мероприятий концентрация бензапирена и фенола в факелах НЛМК была достаточно высокой, то сегодня, после того, как в экологичность производства было вложено более 40 миллиардов рублей, она составляет 70% от норматива по первому веществу и 30% - по второму.- С 2000 года НЛМК также снизил выбросы сероводорода в атмосферу в 10 раз, и сейчас его концентрация в городском воздухе составляет одну десятую от норматива, - заметил Григорий Федоришин.Второй миф - запах. Сероводород человек чувствует даже при весьма низких концентрациях. Для сравнения: в грязелечебницах максимальный уровень концентрации сероводорода вдвое больше, чем на территории цеха по переработке металлургических шлаков. На комбинате уже в этом году за счет безводной технологии охлаждения шлака планируют снизить выбросы этого газа еще на 20%.- Кроме того, в Липецке есть и другие источники сероводорода, например, городские очистные сооружения, - заметил Григорий Федоришин.- Мы первыми среди металлургических предприятий обратились к практике применения в производстве наилучших доступных технологий. В итоге, если в 2000 году производство тонны стали сопровождалось выбросами 43,3 килограмма, в 2018 году на ту же тонну стали уже приходилось 20,7 килограмма выбросов. Кстати, в среднем по стране этот показатель равен 25 килограммам. Конечно, последние килограммы даются очень трудно просто потому, что мы уже очень многое сделали.Цель Группы НЛМК - снизить к 2023 году удельные выбросы в атмосферу еще на 9%, за счет чего технологии комбината станут близки к лучшим европейским стандартам. На это предприятие потратит еще 20 миллиардов рублей.На другом продемонстрированном слайде - резко идущая вниз кривая такого показателя, как КИЗА (комплексный индекс загрязнения воздуха). Если в 2000 году индекс КИЗА в Липецке превышал 25 единиц, то к 2018 году он снизился до 2,6 единиц.- В индекс КИЗА входят пять самых вредных веществ, которые попадают в атмосферу от стационарных и нестационарных источников загрязнения, в частности, от автотранспорта. Этот индекс уникален для каждого города. У нас - свой показатель КИЗА, а в Магнитогорске - свой. Сейчас по этому индексу, который, кстати, легко проверяемому, Липецк считается самым благополучным металлургическим городом России.Григорий Федоришин сообщил аудитории, что еще одна цель НЛМК - модернизировать в год по одному конвертеру и одной доменной печи. В прошлом году на модернизированной доменной печи №6 выбросы сероводорода были сокращены на половину, пыли - на 84%, оксида углерода - на 98%. В итоге над обновленными агрегатами уже нет рыжего дыма. В этом году под реконструкцию попадут еще одна домна и конвертерный цех.- У нас работают липчане, поэтому нам очень важно, что происходит в Липецке в плане экологии. Мы не отделяем себя от города и области и делаем все, чтобы улучшить состояние окружающей среды. Делаем даже больше, чем требует от нас законодательство, - этими словами Григорий Федоришин завершил выступление.… После окончания заседания Игорь Артамонов выглядел очень довольным. Он сказал, что желал бы видеть такие отчеты НЛМК раз в полгода.- У нас много спекуляций на тему экологии. И будет еще больше, ведь начинается новый политический сезон. Я просил бы руководителей крупных промышленных предприятий, агрохолдингов чаще говорить об экологии, чтобы не возникало смуты. Прошу активно говорить об экологии общественников, экспертное сообщество и государственные органы. Спекуляций, конечно, не избежать, но их уровень можно серьезно понизить. А тех, кто видит какие-то нарушения, призываю обращаться. Если будет выявлено нарушение - виновный будет наказан. Нет факта - не будет и реакции, - заявил губернатор.