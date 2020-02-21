Происшествия

сегодня, 14:58

Суд назвал обоюдной вину водителя иномарки и погибшего мотоциклиста в аварии с тяжкими последствиями

7 1542
#авария #ДТП
Суд назвал обоюдной вину водителя иномарки и погибшего мотоциклиста в аварии с тяжкими последствиями

3 июня 2018 года на улице Гагарина в районе кольца Трубного завода столкнулись автомобиль «Рено Сандеро» и мотоцикл «Хонда». В аварии погиб 31-летний мотоциклист и получила серьезные травмы пассажирка «Рено». Советский районный суд Липецка установил обоюдную вину в столкновении 24-летнего водителя «Сандеро» и погибшего мотоциклиста.  

«Как установлено материалами уголовного дела, водитель легкового автомобиля, не убедился безопасности разворота и столкнулся с мотоциклом, двигавшемся со значительным превышением скорости (свыше 100 км/ч при разрешенных в связи с ремонтом дороги 40 км/ч)» - рассказали о содержании приговора по делу в областной прокуратуре.

b6f570f837d316dcafbe3112cdaeaac8.jpg+2020-02-21-15.15.01.jpg

51537ace2ce9ebdc60e59fc9bf59e525.jpg+2020-02-21-15.15.01.jpg

При этом, приговором Советского районного суда 24-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), а погибший 31-летний мотоциклист- по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

- Установив вину погибшего мотоциклиста, суд прекратил в отношении него производство по делу в связи со смертью, - рассказали в прокуратуре.

24-летний водитель автомобиля приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.
7 1542
#авария #ДТП

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

че

22 минуты назад
соскочил значит мотоциклист со статьи
ответить

Просто липчанин

32 минуты назад
Из-за тупого моточмошника посадили человека.
ответить

111

39 минут назад
Хм.. а ничего что фото с двух * . Верхнее со Студеновской/Гагарина в районе ЛГПУ
ответить

Для город 48

54 минуты назад
И в тексте написано что мотоциклист виновен в приченении тяжкого вреда здоровью. А в смерти мотоциклиста виновен водитель авто. ПОМЕНЯЙТЕ ЗАГОЛОВОК!!!!!!
ответить

Перри Мейсон

56 минут назад
Город 48 какой то абсурд написал, - это обычное дело. В заголовке одно, в посте совершенно другое
ответить

Город 48 какой то абсурд написал

58 минут назад
Если мотоциклист виновен в собственной смерти, что тогда почему же водителя автомобиля приговорили????? Как я понял то что мотоциклист виновен в приченении тяжкого вреда здоровью пассажиру авто и в связи со смертью виновного дело закрыли!!!! А в смерти мотоциклиста виновен водитель авто, за что и посадили в колонию
ответить

Фемида

сегодня, 15:31
Дебильные выводы. Мотоцикл ехал со скоростью 150 км-ч, его не было видно, водитель машины не виновен
ответить

Еще в рубрике

Задержанная на липецком автовокзале с крупной партией героина женщина-курьер получила семь лет
#наркотики
8
Задержанная на липецком автовокзале с крупной партией героина женщина-курьер получила семь лет

сегодня, 12:46

Происшествия
Жильцы пятиэтажки на Механизаторов рассказали прокурору о гаражном алкомагазине
#алкоголь
12
Жильцы пятиэтажки на Механизаторов рассказали прокурору о гаражном алкомагазине

сегодня, 12:34

Происшествия
Тела погибших мальчиков помогла найти собака
#происшествия на воде #пропавшие без вести
3
Тела погибших мальчиков помогла найти собака

сегодня, 11:21

Происшествия
Гибель детей в Усманском районе: старший брат замерз, спасая младшего
#происшествия на воде #спасатели
48
Гибель детей в Усманском районе: старший брат замерз, спасая младшего

сегодня, 10:28

Происшествия
Двое мужчин разругались из-за собаки и куриц: точку в споре поставил удар ножом
#поножовщина
15
Двое мужчин разругались из-за собаки и куриц: точку в споре поставил удар ножом

сегодня, 10:08

Происшествия
После тройного столкновения на Ленина госпитализирована 32-летняя женщина
#авария #ДТП
7
После тройного столкновения на Ленина госпитализирована 32-летняя женщина

сегодня, 09:17

Происшествия