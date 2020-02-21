Суд назвал обоюдной вину водителя иномарки и погибшего мотоциклиста в аварии с тяжкими последствиями

3 июня 2018 года на улице Гагарина в районе кольца Трубного завода столкнулись автомобиль «Рено Сандеро» и мотоцикл «Хонда». В аварии погиб 31-летний мотоциклист и получила серьезные травмы пассажирка «Рено». Советский районный суд Липецка установил обоюдную вину в столкновении 24-летнего водителя «Сандеро» и погибшего мотоциклиста.













При этом, приговором Советского районного суда 24-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), а погибший 31-летний мотоциклист- по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).



- Установив вину погибшего мотоциклиста, суд прекратил в отношении него производство по делу в связи со смертью, - рассказали в прокуратуре.



24-летний водитель автомобиля приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

«Как установлено материалами уголовного дела, водитель легкового автомобиля, не убедился безопасности разворота и столкнулся с мотоциклом , двигавшемся со значительным превышением скорости (свыше 100 км/ч при разрешенных в связи с ремонтом дороги 40 км/ч)» - рассказали о содержании приговора по делу в областной прокуратуре.При этом, приговором Советского районного суда 24-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), а погибший 31-летний мотоциклист- по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).- Установив вину погибшего мотоциклиста, суд прекратил в отношении него производство по делу в связи со смертью, - рассказали в прокуратуре.24-летний водитель автомобиля приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.