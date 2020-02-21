сегодня, 14:58
Суд назвал обоюдной вину водителя иномарки и погибшего мотоциклиста в аварии с тяжкими последствиями
3 июня 2018 года на улице Гагарина в районе кольца Трубного завода столкнулись автомобиль «Рено Сандеро» и мотоцикл «Хонда». В аварии погиб 31-летний мотоциклист и получила серьезные травмы пассажирка «Рено». Советский районный суд Липецка установил обоюдную вину в столкновении 24-летнего водителя «Сандеро» и погибшего мотоциклиста.
При этом, приговором Советского районного суда 24-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), а погибший 31-летний мотоциклист- по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
- Установив вину погибшего мотоциклиста, суд прекратил в отношении него производство по делу в связи со смертью, - рассказали в прокуратуре.
24-летний водитель автомобиля приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.
че
Просто липчанин
111
Для город 48
Перри Мейсон
Город 48 какой то абсурд написал
Фемида