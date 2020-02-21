Липецкая область в пятерке лучших по выручке крестьянско-фермерских хозяйств в ЦФО

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правления Россельхозбанка Денисом Константиновым. Стороны обсудили подготовку к реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории региона. Также Денис Константинов представил Игорю Артамонову результаты исследований Центра отраслевой экспертизы РСХБ, который проанализировал деятельность крестьянско-фермерских хозяйств Липецкой области и выяснил, что они вошли в пятерку лидеров в ЦФО и характеризуются высокой долей растениеводства.

«Липецкая область – в числе лидеров в России по производству сахара и овощей закрытого грунта, у нас очень высокие показатели в растениеводстве. Работники сельскохозяйственной сферы регулярно подтверждают и превосходят свои достижения. Потенциал у аграрного комплекса региона огромный. Финансово-кредитная поддержка – важнейшая составляющая, мы ценим активное и надёжное участие Россельхозбанка в развитии Липецкой области», – сказал Игорь Артамонов.

«В первую очередь я хочу поблагодарить руководство Липецкой области и лично Игоря Георгиевича за доведение условий государственной программы Комплексного развития сельских территорий буквально до каждого уголка региона и его подготовку к реализации данной программы. Ведь и льготная сельская ипотека, и льготный потребительский кредит имеют большой потенциал востребованности в Липецкой области, этот регион – один из локомотивов АПК в европейской части России. Если в целом по стране объема продукции сельского хозяйства с 2000 года увеличился в 1,5 раза, то в Липецкой области этот показатель составил 3,7 раза. Особенно хочется отметить роль фермеров региона и высокий уровень их сельскохозяйственной кооперации – именно их силами целесообразно развивать молочное животноводство, которое востребовано в ЦФО. По данным нашего Центра отраслевой экспертизы, во всем ЦФО фермеры Липецкой области вошли в первую пятерку по выручке среди 18 субъектов – это достойный и высокий показатель. В целом наши данные подтверждают, что фермерство – это рентабельный бизнес. Например, по молоку рентабельность КФХ составляет 33%, по растениеводству – 31%, по мясному скотоводству – 29%. Уверен, что совместными усилиями Россельхозбанк и руководство Липецкой области выведут АПК и фермерское движение на следующий уровень. Все необходимое для этого есть», – отметил Денис Константинов.

Согласно статистике, собранной и проанализированной Центром отраслевой экспертизы РСХБ, выручка КФХ Липецкой области составила 7,4 млрд рублей, то есть 8,1% от всей выручки фермеров ЦФО (92,16 млрд рублей). Липецкая область характеризуется высокой долей растениеводства в общей выручке КФХ. Она составляет 91,6%, или 6,8 млрд рублей. Доля выручки с животноводства – 8,4%, то есть 624 млн рублей.

Выручка сельского хозяйства в КФХ ЦФО, млн рублей, топ-5 регионов



Всего Растениеводство Животноводство Российская Федерация 635 573 499 163 136 410 ЦФО 92 155 77 486 14 670 Воронежская область 20 485 18 572 1 913 Тамбовская область 10 855 9 638 1 217 Курская область 10 681 10 103 578 Белгородская область 8 326 7 057 1 269 Липецкая область 7 434 6 811 624

Первое место по выручке сегмента КФХ занимают аграрии Южного федерального округа, отличающегося благоприятными климатом и близостью к экспортным каналам, а значит и максимальными ценами на продукцию. На данный округ пришлось около 182 млрд рублей выручки, или 29% от всероссийского объема. Чуть более одной пятой (142 млрд рублей, 22%) досталось КФХ Приволжского федерального округа, еще одного традиционно аграрного региона России. Третье место заняли фермеры Центрального федерального округа (14%), которые немного опередили коллег из Сибири и Северного Кавказа. По 5% набрали КФХ на Дальнем Востоке и на Урале. Северо-Запад страны пока что имеет наименьшую выручку в фермерском движении: округ занял последнее, 8-е место с результатом 9,6 млрд рублей, что эквивалентно 2% от общего показателя.







Главным источником выручки для российских КФХ выступает растениеводство, которое принесло им более ¾ выручки (78,5%) в масштабах всей России – порядка 499 млрд рублей. На животноводство пришлось 136,4 млрд рублей, или 21,5%.

Финансовая опора на растениеводство наблюдается во всех восьми федеральных округах, от 52,7% в СЗФО до 87,3% в ЮФО, при этом доля растениеводства закономерно особенно высока в регионах, благоприятных для земледелия. Животноводство наиболее близко к растениеводству по выручке в СЗФО (47,3%), а также СКФО, где развито разведение молочного и мелкого рогатого скота (39,6%).

Распределение выручки КФХ между растениеводством и животноводством

Округ Выручка с растениеводства, млн рублей Доля растениеводства в выручке Выручка с животноводства млн рублей Доля животноводства в выручке ЮФО 158 800 87,3% 23 093 12,7% ПФО 110 346 77,7% 31 601 22,3% ЦФО 77 486 84,1% 14 670 15,9% СФО 58 034 77,3% 17 013 22,7% СКФО 42 930 60,4% 28 129 39,6% ДВО 22 207 67,3% 10 786 32,7% УФО 24 316 78,7% 6 585 21,3% СЗФО 5 044 52,7% 4 533 47,3%

Средняя выручка в расчете на одно КФХ в целом по России составляет 7,05 млн рублей, при этом наибольшая она в УФО – 9,75 млн рублей, на втором месте ЦФО – 8,68 млн рублей, на третьем ЮФО – 8,14 млн рублей, на четвертом ПФО – 8,07 млн рублей. В остальных четырех федеральных округах данный показатель ниже всероссийского: в СФО она составляет 6,73 млн рублей, в ДФО – 5,3 млн рублей, в СКФО – 4,31 млн рублей и, наконец, замыкает список СЗФО с результатом 3,75 млн рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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