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Липецкая область в пятерке лучших по выручке крестьянско-фермерских хозяйств в ЦФО
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правления Россельхозбанка Денисом Константиновым. Стороны обсудили подготовку к реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории региона. Также Денис Константинов представил Игорю Артамонову результаты исследований Центра отраслевой экспертизы РСХБ, который проанализировал деятельность крестьянско-фермерских хозяйств Липецкой области и выяснил, что они вошли в пятерку лидеров в ЦФО и характеризуются высокой долей растениеводства.
«Липецкая область – в числе лидеров в России по производству сахара и овощей закрытого грунта, у нас очень высокие показатели в растениеводстве. Работники сельскохозяйственной сферы регулярно подтверждают и превосходят свои достижения. Потенциал у аграрного комплекса региона огромный. Финансово-кредитная поддержка – важнейшая составляющая, мы ценим активное и надёжное участие Россельхозбанка в развитии Липецкой области», – сказал Игорь Артамонов.
«В первую очередь я хочу поблагодарить руководство Липецкой области и лично Игоря Георгиевича за доведение условий государственной программы Комплексного развития сельских территорий буквально до каждого уголка региона и его подготовку к реализации данной программы. Ведь и льготная сельская ипотека, и льготный потребительский кредит имеют большой потенциал востребованности в Липецкой области, этот регион – один из локомотивов АПК в европейской части России. Если в целом по стране объема продукции сельского хозяйства с 2000 года увеличился в 1,5 раза, то в Липецкой области этот показатель составил 3,7 раза. Особенно хочется отметить роль фермеров региона и высокий уровень их сельскохозяйственной кооперации – именно их силами целесообразно развивать молочное животноводство, которое востребовано в ЦФО. По данным нашего Центра отраслевой экспертизы, во всем ЦФО фермеры Липецкой области вошли в первую пятерку по выручке среди 18 субъектов – это достойный и высокий показатель. В целом наши данные подтверждают, что фермерство – это рентабельный бизнес. Например, по молоку рентабельность КФХ составляет 33%, по растениеводству – 31%, по мясному скотоводству – 29%. Уверен, что совместными усилиями Россельхозбанк и руководство Липецкой области выведут АПК и фермерское движение на следующий уровень. Все необходимое для этого есть», – отметил Денис Константинов.
Согласно статистике, собранной и проанализированной Центром отраслевой экспертизы РСХБ, выручка КФХ Липецкой области составила 7,4 млрд рублей, то есть 8,1% от всей выручки фермеров ЦФО (92,16 млрд рублей). Липецкая область характеризуется высокой долей растениеводства в общей выручке КФХ. Она составляет 91,6%, или 6,8 млрд рублей. Доля выручки с животноводства – 8,4%, то есть 624 млн рублей.
Выручка сельского хозяйства в КФХ ЦФО, млн рублей, топ-5 регионов
|
|
Всего
|
Растениеводство
|
Животноводство
|
Российская Федерация
|
635 573
|
499 163
|
136 410
|
ЦФО
|
92 155
|
77 486
|
14 670
|
Воронежская область
|
20 485
|
18 572
|
1 913
|
Тамбовская область
|
10 855
|
9 638
|
1 217
|
Курская область
|
10 681
|
10 103
|
578
|
Белгородская область
|
8 326
|
7 057
|
1 269
|
Липецкая область
|
7 434
|
6 811
|
624
Первое место по выручке сегмента КФХ занимают аграрии Южного федерального округа, отличающегося благоприятными климатом и близостью к экспортным каналам, а значит и максимальными ценами на продукцию. На данный округ пришлось около 182 млрд рублей выручки, или 29% от всероссийского объема. Чуть более одной пятой (142 млрд рублей, 22%) досталось КФХ Приволжского федерального округа, еще одного традиционно аграрного региона России. Третье место заняли фермеры Центрального федерального округа (14%), которые немного опередили коллег из Сибири и Северного Кавказа. По 5% набрали КФХ на Дальнем Востоке и на Урале. Северо-Запад страны пока что имеет наименьшую выручку в фермерском движении: округ занял последнее, 8-е место с результатом 9,6 млрд рублей, что эквивалентно 2% от общего показателя.
Главным источником выручки для российских КФХ выступает растениеводство, которое принесло им более ¾ выручки (78,5%) в масштабах всей России – порядка 499 млрд рублей. На животноводство пришлось 136,4 млрд рублей, или 21,5%.
Финансовая опора на растениеводство наблюдается во всех восьми федеральных округах, от 52,7% в СЗФО до 87,3% в ЮФО, при этом доля растениеводства закономерно особенно высока в регионах, благоприятных для земледелия. Животноводство наиболее близко к растениеводству по выручке в СЗФО (47,3%), а также СКФО, где развито разведение молочного и мелкого рогатого скота (39,6%).
Распределение выручки КФХ между растениеводством и животноводством
|
Округ
|
Выручка с растениеводства, млн рублей
|
Доля растениеводства в выручке
|
Выручка с животноводства млн рублей
|
Доля животноводства в выручке
|
ЮФО
|
158 800
|
87,3%
|
23 093
|
12,7%
|
ПФО
|
110 346
|
77,7%
|
31 601
|
22,3%
|
ЦФО
|
77 486
|
84,1%
|
14 670
|
15,9%
|
СФО
|
58 034
|
77,3%
|
17 013
|
22,7%
|
СКФО
|
42 930
|
60,4%
|
28 129
|
39,6%
|
ДВО
|
22 207
|
67,3%
|
10 786
|
32,7%
|
УФО
|
24 316
|
78,7%
|
6 585
|
21,3%
|
СЗФО
|
5 044
|
52,7%
|
4 533
|
47,3%
Средняя выручка в расчете на одно КФХ в целом по России составляет 7,05 млн рублей, при этом наибольшая она в УФО – 9,75 млн рублей, на втором месте ЦФО – 8,68 млн рублей, на третьем ЮФО – 8,14 млн рублей, на четвертом ПФО – 8,07 млн рублей. В остальных четырех федеральных округах данный показатель ниже всероссийского: в СФО она составляет 6,73 млн рублей, в ДФО – 5,3 млн рублей, в СКФО – 4,31 млн рублей и, наконец, замыкает список СЗФО с результатом 3,75 млн рублей.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
PR