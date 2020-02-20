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Находка в Чехии может переписать всю историю приручения собак
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На территории страны нашли останки протособаки.
Группа специалистов под руководством антрополога Питера Унгара из Университета Арканзаса нашла новые свидетельства одомашнивания собак в эпоху палеолита — отметины на зубах, свидетельствующие о том, что те активно глодали кости. У волков, которые добывали себе пропитание охотой и питались плотью животных, таких следов оказалось гораздо меньше. Работа была опубликована в журнале Journal of Archaeological Science, пишет "Российская газета".
На востоке Чешской Республики находится археологический памятник Пршедмости. Раскопки там ведутся с конца XIX века. Одомашниванию собак мог способствовать не только человек — возможно, они сами начали искать новую экологическую нишу и произошло «самоодомашнивание». Кроме того, одомашнивание могло иметь множество очагов по всему миру в разное время.
Проведенные исследования доказывают, что это был ранний пример развития животноводства и единственный вид одомашнивания. Оба они имели место еще до того, как человек начал заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Точные сроки и причины данного явления изучаются представителями научных сообществ до сих пор. Предположительно, это происходило около 15-40 тысяч лет назад. Многие данные, по мнению ученых, являются свидетельством одомашнивания собак. При этом некоторые специалисты сомневаются, что этот процесс проходил под влиянием человека. Не исключено, что животные сами начинали искать новую экологическую нишу, результатом которой является самоодомашнивание. Ученые продолжают работать в данном направлении, сообщает издание «Актуальные новости».
На востоке Чешской Республики находится археологический памятник Пршедмости. Раскопки там ведутся с конца XIX века. Одомашниванию собак мог способствовать не только человек — возможно, они сами начали искать новую экологическую нишу и произошло «самоодомашнивание». Кроме того, одомашнивание могло иметь множество очагов по всему миру в разное время.
Проведенные исследования доказывают, что это был ранний пример развития животноводства и единственный вид одомашнивания. Оба они имели место еще до того, как человек начал заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Точные сроки и причины данного явления изучаются представителями научных сообществ до сих пор. Предположительно, это происходило около 15-40 тысяч лет назад. Многие данные, по мнению ученых, являются свидетельством одомашнивания собак. При этом некоторые специалисты сомневаются, что этот процесс проходил под влиянием человека. Не исключено, что животные сами начинали искать новую экологическую нишу, результатом которой является самоодомашнивание. Ученые продолжают работать в данном направлении, сообщает издание «Актуальные новости».
147