Общество
сегодня, 15:56
В областном управлении внутренней политики - новый начальник
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Им стал профессиональный пиарщик Сергей Фрольцов.
Сегодня, как и предполагал ранее GOROD48, сменилось руководство управления внутренней политики администрации области. Должность начальника потерял Виктор Попов, занимавший ее с приставкой и.о. с января 2019 года, а его место занял политтехнолог Сергей Фрольцов.
Сергею Фрольцову - 32 года. Он - профессиональный политтехнолог. Несмотря на молодость, Фрольцов участвовал в нескольких избирательных кампаниях. Последняя из них - выборы главы администрации Липецкой области.
Никаких комментариев о новом назначении в администрации области не дают, однако заметим, что оно состоялось накануне голосования по путинским поправкам Конституции, выборов нового состава горсовета Липецка и, возможных досрочных выборов депутатов Госдумы.
Сергею Фрольцову - 32 года. Он - профессиональный политтехнолог. Несмотря на молодость, Фрольцов участвовал в нескольких избирательных кампаниях. Последняя из них - выборы главы администрации Липецкой области.
Никаких комментариев о новом назначении в администрации области не дают, однако заметим, что оно состоялось накануне голосования по путинским поправкам Конституции, выборов нового состава горсовета Липецка и, возможных досрочных выборов депутатов Госдумы.
44 2691
Еллы Палы
Корнет Оболенский
Откуда "дарование"?
Ну поняслося накуреный.
Просто липчанин
Серж
Даёшь молодежжЖЬ
Горожанин
Перри Мейсон
Учитель