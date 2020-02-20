Общество

сегодня, 15:56

В областном управлении внутренней политики - новый начальник

44 2691
#кадры #администрация области
1
В областном управлении внутренней политики - новый начальник

Им стал профессиональный пиарщик Сергей Фрольцов.

Сегодня, как и предполагал ранее GOROD48, сменилось руководство управления внутренней политики администрации области. Должность начальника потерял Виктор Попов, занимавший ее с приставкой и.о. с января 2019 года, а его место занял политтехнолог Сергей Фрольцов.

Сергею Фрольцову - 32 года. Он - профессиональный политтехнолог. Несмотря на молодость, Фрольцов участвовал в нескольких избирательных кампаниях. Последняя из них -  выборы главы администрации Липецкой области.

Никаких комментариев о новом назначении в администрации области не дают, однако заметим, что оно состоялось накануне голосования по путинским поправкам Конституции, выборов нового состава горсовета Липецка и, возможных досрочных выборов депутатов Госдумы.
44 2691
#кадры #администрация области
1

Комментарии (44)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еллы Палы

1 минуту назад
профессия-несмотря на молодость профессиональный или анальный политтехнолог. А делать что умеет?
ответить

Корнет Оболенский

2 минуты назад
поручик Ржевский, не кощунствуйте!
ответить

Откуда "дарование"?

3 минуты назад
Теперь то с какого региона?
ответить

Ну поняслося накуреный.

4 минуты назад
Просто липчанин, голубой. В рот дадим. Бани ОПК заговорили. Извращенцы продолбаные во все дыры)))
ответить

Просто липчанин

8 минут назад
Серж, а давай лучше тебе в рот дадим всем городом, прихвостень ущербный.
ответить

Серж

12 минут назад
А давайте его заплюём.как всегда.заранее..
ответить

Даёшь молодежжЖЬ

20 минут назад
Ой, какие же у нас все молодые и красивые! Девки, становитесь в очередь!)))
ответить

Горожанин

21 минуту назад
Ещё один дефективный менеджео и профессиАнальный * .
ответить

Перри Мейсон

21 минуту назад
Пессимист, я тоже так думаю. На молодого Немцова похож
ответить

Учитель

26 минут назад
Внутренняя политика - это что , за продукт управления ? Может сократить этих бездельников , ну не нужны они в администрации ,ведь можно без них , а? Ну ведь и так очень много бездельников расплодили , Артамонову надо очень много думать , а то ведь снова болото окажется на месте города. Грушихина убрали - молодец Артамонов , этого хама надо за пределы области убрать.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Весна ещё не наступила, а асфальт уже уплыл»
#дороги #ремонт
17
«Весна ещё не наступила, а асфальт уже уплыл»

сегодня, 14:43

Общество
Госдирекция культурного наследия отметила 30-летие
#Госдирекция
10
Госдирекция культурного наследия отметила 30-летие

сегодня, 14:35

Общество
Село под Липецком засыпало серой пылью
#цемент #пыль
23
Село под Липецком засыпало серой пылью

сегодня, 13:49

Общество
Липчанам дадут возможность купить все необходимое для блинов на масленичной ярмарке
#ярмарка
55
Липчанам дадут возможность купить все необходимое для блинов на масленичной ярмарке

сегодня, 13:12

Общество
Не оплатил квитанцию за электричество – могут отключить. Что делать?
#отключения #энергоснабжение
Не оплатил квитанцию за электричество – могут отключить. Что делать?

сегодня, 12:39

Общество
Санитарные врачи имеют претензии к «Лимак»
#нарушение #санитарные правила
82
Санитарные врачи имеют претензии к «Лимак»

сегодня, 11:21

Общество