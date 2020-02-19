Общество

49 минут назад

В администрации области стала вакантна должность главного по инвестициям

24 1297
#администрация области #кадры
3
В администрации области стала вакантна должность главного по инвестициям

Сергей Шаронин, зять председателя областного Совета Павла Путилина, уже трудится на заводе-резиденте ОЭЗ «Липецк».

«Коллеги, Администрация Липецкой области (госслужба) ищет кандидата на должность начальника управления инвестиций и инноваций (з/п 190 тр, оплата найма, соц.гарантии). Если есть заинтересованные кандидаты, резюме можно прислать... (коллегам передадим)», - такие сообщения распространяют в чатах некоторых министерств. Почему? Оказывается, в управлении инвестиций и инноваций администрации области - новый начальник. И.о. Роман Чудотворов. А где же Сергей Шаронин?

- Уволен. Не справлялся с поставленными задачами, - прокомментировали GOROD48 уход Сергея Шаронина с занимаемой должности.

Узнать о причине отставки Сергея Шаронина у него самого не удалось - экс-чиновник не взял трубку.

- Сергей Анатольевич - порядочный человек. Профессионал. Знает четыре иностранных языка. Почему его убрали из областного управления инвестиций и инноваций, мне не понятно, - так на условиях анонимности отозвался о Шаронине один из бывших руководителей ОЭЗ «Липецк».

Впрочем, Сергей Шаронин не пропал. По данным того же источника, он уже трудоустроен на итальянское предприятие «Фондиталь», выпускающей отопительные котлы и радиаторы.

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Сергею Шаронину - 39 лет. В 2002 году он окончил Воронежский государственный университет. Будучи специалистом по международным отношениям, в 2006-м получил степень мастера в области международных отношений в итальянском университете Мацерата. В 2007 году стал, как говорят, благодаря удачной женитьбе на дочери спикера областного Совета Павла Путилина, заместителем начальника управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области. Под новогодние праздники, 29 февраля 2017 года, Шаронин получил подарок от главы региона Олега Королева, став начальником областного управления инвестиций и международных связей (летом прошлого года ведомство было переименовано в управление инвестиций и инноваций).

В коридорах власти, кстати, ходят слухи о том, что в администрации области вот-вот освободится место начальника управление внутренней политики, которое с приставкой и.о. занимает Виктор Попов.
24 1297
#администрация области #кадры
3

Комментарии (24)

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Димм

7 минут назад
Себе уже наинвестировал. Хорош.
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Астра

12 минут назад
Вакансия уже можно увидеть на hh.ru или авито? Может, в центре занятости кому предложат?
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Астра

16 минут назад
Гады бессовестные, вот за этим и смотрит, чтобы в "чужие" руки не попали...
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Беспокойный

16 минут назад
А тестя Путилина скоро под зад коленом?
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Гады бессовестные

18 минут назад
Должности друг другу дарят как при царе ,и куда плешивый лопу х смотрит
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И.Г.А.

22 минуты назад
Разгоню весь этот королевский козлятник. А то понимаешь сидят себе, хрен с места сдвинешь, прямо броневики какие то. Пал Ванычи, Й ур ванычи, Виктор Михалычи...А кто не поймет- посадим, материальчик есть
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Астра

23 минуты назад
прохожий, сарказм был всего-навсего, что тут не ясно))?
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KPI не прошёл !

24 минуты назад
Почему его убрали из областного управления инвестиций и инноваций, мне не понятно,
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Вердикт

25 минут назад
Просто кресло понадобилось более уважаемому человеку)))))
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гость

25 минут назад
Инспектор, 29.12.2017 14:20 Родственник председателя Липецкого облсовета возглавил управление инвестиций
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