Общество
49 минут назад
В администрации области стала вакантна должность главного по инвестициям
24 1297
Сергей Шаронин, зять председателя областного Совета Павла Путилина, уже трудится на заводе-резиденте ОЭЗ «Липецк».
«Коллеги, Администрация Липецкой области (госслужба) ищет кандидата на должность начальника управления инвестиций и инноваций (з/п 190 тр, оплата найма, соц.гарантии). Если есть заинтересованные кандидаты, резюме можно прислать... (коллегам передадим)», - такие сообщения распространяют в чатах некоторых министерств. Почему? Оказывается, в управлении инвестиций и инноваций администрации области - новый начальник. И.о. Роман Чудотворов. А где же Сергей Шаронин?
- Уволен. Не справлялся с поставленными задачами, - прокомментировали GOROD48 уход Сергея Шаронина с занимаемой должности.
Узнать о причине отставки Сергея Шаронина у него самого не удалось - экс-чиновник не взял трубку.
- Сергей Анатольевич - порядочный человек. Профессионал. Знает четыре иностранных языка. Почему его убрали из областного управления инвестиций и инноваций, мне не понятно, - так на условиях анонимности отозвался о Шаронине один из бывших руководителей ОЭЗ «Липецк».
Впрочем, Сергей Шаронин не пропал. По данным того же источника, он уже трудоустроен на итальянское предприятие «Фондиталь», выпускающей отопительные котлы и радиаторы.
Сергею Шаронину - 39 лет. В 2002 году он окончил Воронежский государственный университет. Будучи специалистом по международным отношениям, в 2006-м получил степень мастера в области международных отношений в итальянском университете Мацерата. В 2007 году стал, как говорят, благодаря удачной женитьбе на дочери спикера областного Совета Павла Путилина, заместителем начальника управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области. Под новогодние праздники, 29 февраля 2017 года, Шаронин получил подарок от главы региона Олега Королева, став начальником областного управления инвестиций и международных связей (летом прошлого года ведомство было переименовано в управление инвестиций и инноваций).
В коридорах власти, кстати, ходят слухи о том, что в администрации области вот-вот освободится место начальника управление внутренней политики, которое с приставкой и.о. занимает Виктор Попов.
- Уволен. Не справлялся с поставленными задачами, - прокомментировали GOROD48 уход Сергея Шаронина с занимаемой должности.
Узнать о причине отставки Сергея Шаронина у него самого не удалось - экс-чиновник не взял трубку.
- Сергей Анатольевич - порядочный человек. Профессионал. Знает четыре иностранных языка. Почему его убрали из областного управления инвестиций и инноваций, мне не понятно, - так на условиях анонимности отозвался о Шаронине один из бывших руководителей ОЭЗ «Липецк».
Впрочем, Сергей Шаронин не пропал. По данным того же источника, он уже трудоустроен на итальянское предприятие «Фондиталь», выпускающей отопительные котлы и радиаторы.
Сергею Шаронину - 39 лет. В 2002 году он окончил Воронежский государственный университет. Будучи специалистом по международным отношениям, в 2006-м получил степень мастера в области международных отношений в итальянском университете Мацерата. В 2007 году стал, как говорят, благодаря удачной женитьбе на дочери спикера областного Совета Павла Путилина, заместителем начальника управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области. Под новогодние праздники, 29 февраля 2017 года, Шаронин получил подарок от главы региона Олега Королева, став начальником областного управления инвестиций и международных связей (летом прошлого года ведомство было переименовано в управление инвестиций и инноваций).
В коридорах власти, кстати, ходят слухи о том, что в администрации области вот-вот освободится место начальника управление внутренней политики, которое с приставкой и.о. занимает Виктор Попов.
24 1297
Димм
Астра
Астра
Беспокойный
Гады бессовестные
И.Г.А.
Астра
KPI не прошёл !
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