Общество

15 минут назад

В праздничные выходные пьяных водителей будут выявлять в усиленном режиме

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#правила дорожного движения
В праздничные выходные пьяных водителей будут выявлять в усиленном режиме
В течение четырех дней с 21 по 24 февраля автоинспекторы в усиленном режиме будут выявлять водителей в состоянии опьянения. Об э\том сегодня сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и  за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.



1 91
#правила дорожного движения

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