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Липецкие водители отвлекаются от дороги на виртуальное общение больше, чем на 4% пути

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#транспорт
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Липецкие водители отвлекаются от дороги на виртуальное общение больше, чем на 4% пути

Водители из Липецкой области в прошлом году были заняты виртуальным общением, находясь в дороге, 4,23% всего пути. 

К такому выводу пришли специалисты «АльфаСтрахование» и Raxel Telematics, подсчитав, какую часть пути в 2019 году тратили на общение по телефону российские водители, подключившиеся к программе «КаскоЭкономия». 

Во время исследования были проанализированы данные о дневных поездках, полученные через данный сервис. С помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента отслеживалось, пользовался ли водитель телефоном в дороге. При этом программы навигаторов не учитывались. 

Чаще всего отвлекались от дороги на сообщения за рулем автовладельцы из Северной Осетии – 6,95% пути они были заняты виртуальным общением. На втором месте – водители Ставропольского края (6,87%). Липецкая область оказалась в рейтинге на 36 месте (4,23%). Более общительными оказались наши соседи по Центральному Черноземью — водители Тамбовской и Воронежской областей. Они находились в интернете на протяжении 6,71% и 5,03% пути соответственно — это 5 и 24 места. 

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#транспорт
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Комментарии (2)

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Дмитрий Краси чков

50 секунд назад
Я мордовский мудак со сселок, высоцкого, 6 обычно на дороге в моей иносраной обрыгаловке сам делаю себе глубокий горловой минет, тем самым создаю помехи движению русским людям на русских автомобилях!
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Курицы неадекватные

1 минуту назад
трындять круглосуточно.
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