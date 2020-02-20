Липецкие водители отвлекаются от дороги на виртуальное общение больше, чем на 4% пути

Водители из Липецкой области в прошлом году были заняты виртуальным общением, находясь в дороге, 4,23% всего пути.

К такому выводу пришли специалисты «АльфаСтрахование» и Raxel Telematics, подсчитав, какую часть пути в 2019 году тратили на общение по телефону российские водители, подключившиеся к программе «КаскоЭкономия».



Во время исследования были проанализированы данные о дневных поездках, полученные через данный сервис. С помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента отслеживалось, пользовался ли водитель телефоном в дороге. При этом программы навигаторов не учитывались.



Чаще всего отвлекались от дороги на сообщения за рулем автовладельцы из Северной Осетии – 6,95% пути они были заняты виртуальным общением. На втором месте – водители Ставропольского края (6,87%). Липецкая область оказалась в рейтинге на 36 месте (4,23%). Более общительными оказались наши соседи по Центральному Черноземью — водители Тамбовской и Воронежской областей. Они находились в интернете на протяжении 6,71% и 5,03% пути соответственно — это 5 и 24 места.



