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Непорядки в «Порядке», или Как живется липчанам в доме с гнилыми стенами
Обитатели бывшей малосемейной общаги не могут найти общего языка ни со старшей по дому, ни с управляющей компанией, ни с подрядной организацией, осуществляющей капремонт дома.
Несколько его жильцов провели экскурсию корреспонденту GOROD48 по всем этажам этого бывшего малосемейного общежития, начиная с подвала и до мест общего пользования пятых этажей. Скажем прямо - страшно везде!
Подвал дома завален битым кирпичом и другим строительным мусором. Запорная арматура коммуникаций покрыта толстым слоем ржавчины. Работают ли общедовомые приборы учета ресурсов, жители дома не знают.
- Посмотрите на эту трубу. Она проходит через все здание и только в этом месте видна жильцам, - показывает на утопленный в нишу стены водосток Екатерина Скрябина. - Тает ли на крыше снег или идет дождь, - вся часть воды попадает не в трубу, а мимо. И течет прямо на этажи.
На потолках коридоров - мокрые пятна. Стены ободраны порой до кирпичной кладки. По стенам сытыми удавами ползут связки кабелей интернет-провайдеров. В общих санузлах стены пузырятся отслоенной штукатуркой и краской.
Жильцы показывают на гусак водопроводного крана, который порос отложениями кальция. Кажется, точно такой же, кажется, мог быть найден в каких-нибудь античных руинах.
- Это последствия капремонта нашего дома, который был проведен в 2017 году. Так как смета не предусматривала гидроизоляции стен в душевых кабинах, вода по прежнему пропитывает стены. И вот результат, - говорят возмущенные люди, показывая фактически новый заплесневелый кафель и черные от грибка потолки.
Капремонт этого дома проводила организация «СтройМонтажПласт». На ее работу у жильцов - масса нареканий. В частности, текут швы между плитами перекрытий на балконах пятого этажа. Тонкими стуками текут вроде бы новые водопроводные краны. А как говорил киношный слесарь Афоня, «струйка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки».
И от таких «спичек» «горят» платежки жильцов.
В тех же санузлах неправильно сделаны уклоны пола, в результате чего вода из душевых кабин вытекает из них в раздевалки, образуя лужи. Пластиковые двери в эти самые кабинки не закрываются, так что ходить купаться женская часть населения бывшего общежития ходит по двое: пока одна принимает водные процедуры, другая сторожит покой купальщицы...
К счастью, ФКР региона нашел нового подрядчика, который стал доделывать капремонт дома, но на первый этап уже были потрачены 12 миллионов рублей. То, что за такие деньжищи получили жильцы, вызывает их протест. А что думают на этот счет в Фонде капремонта?
- Всего на капремонт этого дома было потрачено 12 257 691 рубль. В этой сумме средства собственников составляют 890 882 рублей, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ФКР.
Капитальный ремонт общедомовых инженерных сетей дома начался в 2017 году. Только на ремонт системы водоотведения и электроснабжения были выделены 4,5 миллиона рублей, на ремонт систем внутридомового оборудования - 1,9 миллиона. Однако в связи с отсутствием дифференциации взносов на капитальный ремонт для многоквартирных домов коридорного типа (так на новоязе чиновников называются бывшие общежития), в составе работ по замене инженерных сетей не выполнялись работы по восстановлению гидроизоляционного слоя в местах общего пользования с повышенной влажностью, с последующим восстановлением отделочного покрытия. Только тогда, когда депутаты городского и областного Советов обратили внимание на то, что без гидроизоляции любой ремонт - это марафет на сутки, исполнительная власть, учтя социальную значимость таких работ, увеличила сметы на капремонты в 2018-2019 годах для данного типа домов.
- С учетом этого, в 2018 году в доме был выполнен ремонт системы электроснабжения общей стоимостью 3,5 миллиона рублей, а в 2019 году - ремонт мест общего пользования с повышенной влажностью на 6,6 миллиона, - говорят в пресс-службе ФКР.
В Фонде капремонта признают факт выбивания из графика ремонта нового подрядчика, ООО «МежРегионСтрой», которая должна была закончить работы по капитальному ремонту системы водоотведения еще в декабре 2019 года.
Юридическая служба Фонда уже выставила подрядной организации штрафные санкции за каждый день просрочки (в случае неисполнения требований в добровольном порядке, взыскание будет осуществлено через суд). Однако в ФКР говорят о том, что часть работ, например, ремонт стен мест общего пользования, на что жалуются жители дома, не входит в состав работ по капитальному ремонту. Косметический ремонт должен быть выполнен управляющей организацией.
- А мы ее видели? - в один голос отвечают на вопрос, довольны ли они своей УК «Порядок», жильцы дома.
Больше всего активисты недовольны желанием руководителя УК «Порядок» заставить их отказаться от смонтированных в коридорах шкафов, где они хранят то, что не помещается в их небольшие комнаты. По их словам, сделаны такие хранилища от безысходности, и сделаны крепко: некоторые шкафы смонтированы на металлических уголках, намертво пристреленных дюбелями к кирпичу стен.
Казалось бы, воевать со своей «управляшкой» сподручнее всем миром. Но оказалось, что жильцы многоквартирного дома коридорного типа находятся в контрах со старшей по дому. Причем в таких, что побоялись вместе с корреспондентом GOROD48 даже войти в секцию, где живет Елена Тюрина!
Старшей по дому, кстати, Тюрину несколько лет назад по принципу «Критикуя - предлагай, предлагая - делай!» назначили заместитель руководителя Госжилинспекции по Липецкой области Александр Немцов и тогда председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лисаконов, поскольку она была самой рьяной жиличкой, выступавшей за проведение срочного капремонта. И она билась за дом как львица за детеныша, но по ходу войны разругалась с другими активистками. Под видеозапись Елена говорить отказалась. Но потом разговорилась, заявив, что во всех проблемах дома винит «продажное государство».
Чрезвычайно жесткая в оценках своих бывших товарок, Тюрина считает, что если к старой «управляшке», ОГУП «ЛОКК», еще могли быть претензии за состояние дома, то к новой, «Порядку», их быть не должно. И воду мутят, как говорит старшая по дому, как раз те, кто имеет задолженность по квартплате.
- Общий долг наших недобросовестных жильцов - 115 тысяч рублей. В доме - 160 комнат. На каждом есть неадекваты. А что «Порядок»? Компания работает при таких жильцах и неплатежах как может. На лестничных площадках чисто? Чисто! Уборщица, значит, работает. Люди хотят ремонт на этажах? Как только закончится капремонт, будет им и ремонт, - рубит короткими фразами старшая по дому.
УК «Порядок» зарегистрирован... в квартире жилого дома. Но этот факт нисколько не смущает ее директора Виктора Игонина.
- В обслуживании нашей компании - шесть домов, а вскоре будет девять. Я знаю о всех проблемах жителей 45-го дома. В нем пока идет капремонт. Как только он закончится, мы сначала примем его комиссионно. Если мы с участием Совета дома не найдем претензий и подпишем акты выполненных работ, то начнем свой профремонт. Если к этому времени жильцы дома не уберут из мест общего пользования свои шкафчики, которые установлены в нарушение норм противопожарной безопасности, мы их демонтируем в принудительном порядке, - говорит Виктор Игонин.
Игорь Луговой
Андрей
Онотоле Вассерман
гость
Единосос
Андрей