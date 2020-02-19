Непорядки в «Порядке», или Как живется липчанам в доме с гнилыми стенами

Обитатели бывшей малосемейной общаги не могут найти общего языка ни со старшей по дому, ни с управляющей компанией, ни с подрядной организацией, осуществляющей капремонт дома.

Дом №45 по улице 9-й микрорайон в Липецке с улицы выглядит весьма пристойно. Но внутри…Несколько его жильцов провели экскурсию корреспонденту GOROD48 по всем этажам этого бывшего малосемейного общежития, начиная с подвала и до мест общего пользования пятых этажей. Скажем прямо - страшно везде!Подвал дома завален битым кирпичом и другим строительным мусором. Запорная арматура коммуникаций покрыта толстым слоем ржавчины. Работают ли общедовомые приборы учета ресурсов, жители дома не знают.- Посмотрите на эту трубу. Она проходит через все здание и только в этом месте видна жильцам, - показывает на утопленный в нишу стены водосток Екатерина Скрябина. - Тает ли на крыше снег или идет дождь, - вся часть воды попадает не в трубу, а мимо. И течет прямо на этажи.На потолках коридоров - мокрые пятна. Стены ободраны порой до кирпичной кладки. По стенам сытыми удавами ползут связки кабелей интернет-провайдеров. В общих санузлах стены пузырятся отслоенной штукатуркой и краской.Жильцы показывают на гусак водопроводного крана, который порос отложениями кальция. Кажется, точно такой же, кажется, мог быть найден в каких-нибудь античных руинах.- Это последствия капремонта нашего дома, который был проведен в 2017 году. Так как смета не предусматривала гидроизоляции стен в душевых кабинах, вода по прежнему пропитывает стены. И вот результат, - говорят возмущенные люди, показывая фактически новый заплесневелый кафель и черные от грибка потолки.Капремонт этого дома проводила организация «СтройМонтажПласт». На ее работу у жильцов - масса нареканий. В частности, текут швы между плитами перекрытий на балконах пятого этажа. Тонкими стуками текут вроде бы новые водопроводные краны. А как говорил киношный слесарь Афоня, «струйка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки».И от таких «спичек» «горят» платежки жильцов.В тех же санузлах неправильно сделаны уклоны пола, в результате чего вода из душевых кабин вытекает из них в раздевалки, образуя лужи. Пластиковые двери в эти самые кабинки не закрываются, так что ходить купаться женская часть населения бывшего общежития ходит по двое: пока одна принимает водные процедуры, другая сторожит покой купальщицы...К счастью, ФКР региона нашел нового подрядчика, который стал доделывать капремонт дома, но на первый этап уже были потрачены 12 миллионов рублей. То, что за такие деньжищи получили жильцы, вызывает их протест. А что думают на этот счет в Фонде капремонта?- Всего на капремонт этого дома было потрачено 12 257 691 рубль. В этой сумме средства собственников составляют 890 882 рублей, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ФКР.Капитальный ремонт общедомовых инженерных сетей дома начался в 2017 году. Только на ремонт системы водоотведения и электроснабжения были выделены 4,5 миллиона рублей, на ремонт систем внутридомового оборудования - 1,9 миллиона. Однако в связи с отсутствием дифференциации взносов на капитальный ремонт для многоквартирных домов коридорного типа (так на новоязе чиновников называются бывшие общежития), в составе работ по замене инженерных сетей не выполнялись работы по восстановлению гидроизоляционного слоя в местах общего пользования с повышенной влажностью, с последующим восстановлением отделочного покрытия. Только тогда, когда депутаты городского и областного Советов обратили внимание на то, что без гидроизоляции любой ремонт - это марафет на сутки, исполнительная власть, учтя социальную значимость таких работ, увеличила сметы на капремонты в 2018-2019 годах для данного типа домов.- С учетом этого, в 2018 году в доме был выполнен ремонт системы электроснабжения общей стоимостью 3,5 миллиона рублей, а в 2019 году - ремонт мест общего пользования с повышенной влажностью на 6,6 миллиона, - говорят в пресс-службе ФКР.В Фонде капремонта признают факт выбивания из графика ремонта нового подрядчика, ООО «МежРегионСтрой», которая должна была закончить работы по капитальному ремонту системы водоотведения еще в декабре 2019 года.Юридическая служба Фонда уже выставила подрядной организации штрафные санкции за каждый день просрочки (в случае неисполнения требований в добровольном порядке, взыскание будет осуществлено через суд). Однако в ФКР говорят о том, что часть работ, например, ремонт стен мест общего пользования, на что жалуются жители дома, не входит в состав работ по капитальному ремонту. Косметический ремонт должен быть выполнен управляющей организацией.- А мы ее видели? - в один голос отвечают на вопрос, довольны ли они своей УК «Порядок», жильцы дома.Больше всего активисты недовольны желанием руководителя УК «Порядок» заставить их отказаться от смонтированных в коридорах шкафов, где они хранят то, что не помещается в их небольшие комнаты. По их словам, сделаны такие хранилища от безысходности, и сделаны крепко: некоторые шкафы смонтированы на металлических уголках, намертво пристреленных дюбелями к кирпичу стен.Казалось бы, воевать со своей «управляшкой» сподручнее всем миром. Но оказалось, что жильцы многоквартирного дома коридорного типа находятся в контрах со старшей по дому. Причем в таких, что побоялись вместе с корреспондентом GOROD48 даже войти в секцию, где живет Елена Тюрина!Старшей по дому, кстати, Тюрину несколько лет назад по принципу «Критикуя - предлагай, предлагая - делай!» назначили заместитель руководителя Госжилинспекции по Липецкой области Александр Немцов и тогда председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лисаконов, поскольку она была самой рьяной жиличкой, выступавшей за проведение срочного капремонта. И она билась за дом как львица за детеныша, но по ходу войны разругалась с другими активистками. Под видеозапись Елена говорить отказалась. Но потом разговорилась, заявив, что во всех проблемах дома винит «продажное государство».Чрезвычайно жесткая в оценках своих бывших товарок, Тюрина считает, что если к старой «управляшке», ОГУП «ЛОКК», еще могли быть претензии за состояние дома, то к новой, «Порядку», их быть не должно. И воду мутят, как говорит старшая по дому, как раз те, кто имеет задолженность по квартплате.- Общий долг наших недобросовестных жильцов - 115 тысяч рублей. В доме - 160 комнат. На каждом есть неадекваты. А что «Порядок»? Компания работает при таких жильцах и неплатежах как может. На лестничных площадках чисто? Чисто! Уборщица, значит, работает. Люди хотят ремонт на этажах? Как только закончится капремонт, будет им и ремонт, - рубит короткими фразами старшая по дому.УК «Порядок» зарегистрирован... в квартире жилого дома. Но этот факт нисколько не смущает ее директора Виктора Игонина.- В обслуживании нашей компании - шесть домов, а вскоре будет девять. Я знаю о всех проблемах жителей 45-го дома. В нем пока идет капремонт. Как только он закончится, мы сначала примем его комиссионно. Если мы с участием Совета дома не найдем претензий и подпишем акты выполненных работ, то начнем свой профремонт. Если к этому времени жильцы дома не уберут из мест общего пользования свои шкафчики, которые установлены в нарушение норм противопожарной безопасности, мы их демонтируем в принудительном порядке, - говорит Виктор Игонин.