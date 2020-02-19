Происшествия
50 минут назад
Мать пятерых детей обокрала магазин с помощью коляски
Многодетная липчанка покаялась в суде. Ей, помимо возмещения ущерба, придется заплатить штраф.
Мировой судья СУ №1 Лебедянского района рассмотрел уголовное дело насчет магазинной кражи. Обвиняемой в преступлении оказалась местная жительница, безработная мать пятерых детей.
Кража была совершена в магазине «Магнит» в Лебедяни. Женщина зашла в торговую точку с детской коляской. Туда она и сложила сворованные ею с прилавков товары: шампуни, мыло, салфетки, сосиски, ветчину, колбасы, ванилин, ликер, сухую детскую смесь и селедку. Всего товаров на 2 964 рубля 94 копейки. Женщина смогла незаметно покинуть магазин.
Суд признал, что вина многодетной матери доказана. Следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении женщине судебного штрафа. Основанием для этого стало то, что липчанка впервые совершила преступление, раскаялась, полностью признала свою вину и перечислила магазину 4 800 рублей. Суд наказал женщину штрафом в 5 000 рублей. Если она не оплатит его, то ей грозит более суровое наказание.
Заметим, что детские коляски — частный инструмент магазинных воров. Так, ранее за аналогичное преступление была осуждена семейная пара.
Кража была совершена в магазине «Магнит» в Лебедяни. Женщина зашла в торговую точку с детской коляской. Туда она и сложила сворованные ею с прилавков товары: шампуни, мыло, салфетки, сосиски, ветчину, колбасы, ванилин, ликер, сухую детскую смесь и селедку. Всего товаров на 2 964 рубля 94 копейки. Женщина смогла незаметно покинуть магазин.
Суд признал, что вина многодетной матери доказана. Следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении женщине судебного штрафа. Основанием для этого стало то, что липчанка впервые совершила преступление, раскаялась, полностью признала свою вину и перечислила магазину 4 800 рублей. Суд наказал женщину штрафом в 5 000 рублей. Если она не оплатит его, то ей грозит более суровое наказание.
Заметим, что детские коляски — частный инструмент магазинных воров. Так, ранее за аналогичное преступление была осуждена семейная пара.
Animal planet
ВВ
гостья
123
Он
Епрст
Катя
Яжмать
Гость
Минкульт Мудинский