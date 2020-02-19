Происшествия

50 минут назад

Мать пятерых детей обокрала магазин с помощью коляски

11 834
#кража #магазин
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Мать пятерых детей обокрала магазин с помощью коляски

Многодетная липчанка покаялась в суде. Ей, помимо возмещения ущерба, придется заплатить штраф.

Мировой судья СУ №1 Лебедянского района рассмотрел уголовное дело насчет магазинной кражи. Обвиняемой в преступлении оказалась местная жительница, безработная мать пятерых детей.

Кража была совершена в магазине «Магнит» в Лебедяни. Женщина зашла в торговую точку с детской коляской. Туда она и сложила сворованные ею с прилавков товары: шампуни, мыло, салфетки, сосиски, ветчину, колбасы, ванилин, ликер, сухую детскую смесь и селедку. Всего товаров на 2 964 рубля 94 копейки. Женщина смогла незаметно покинуть магазин.

Суд признал, что вина многодетной матери доказана. Следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении женщине судебного штрафа. Основанием для этого стало то, что липчанка впервые совершила преступление, раскаялась, полностью признала свою вину и перечислила магазину 4 800 рублей. Суд наказал женщину штрафом в 5 000 рублей. Если она не оплатит его, то ей грозит более суровое наказание.

Заметим, что детские коляски — частный инструмент магазинных воров. Так, ранее за аналогичное преступление была осуждена семейная пара.
11 834
#кража #магазин
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Комментарии (11)

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Animal planet

2 минуты назад
Сейчас будут рожать и 10 детей,Путинские деньги прохерачат,и пойдет нашествие многодетных с колясками на супермаркеты.
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ВВ

3 минуты назад
..Может,она не знает,что презервативы давно изобрели..?
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гостья

7 минут назад
Гость, а ликер это основная еда?
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123

9 минут назад
зачем мамачке ликер?
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Он

13 минут назад
Минкульт Мудинский, ++++++++++
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Епрст

16 минут назад
Если государство заботилось о своих оставшихся граждан такого было не случилось.
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Катя

19 минут назад
Коррупционеров чиновники миллионами воруют и хоть бы хны а тут женщине не хватает чтобы прокормить детей.
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Яжмать

22 минуты назад
Нарожают идиотки, таких же. Гурманка, не молоко воровала, ликеру захотелось.
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Гость

22 минуты назад
больше всего нравится "безработная мать пятерых детей"... так подчеркнуто "безработная". ей предлагают еще и работать, с пятью детьми. поднимают демографию, а детям в больших семьях есть нечего...
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Минкульт Мудинский

25 минут назад
Цветочки, скоро мать шестерых обдерет весь город
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