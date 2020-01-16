Семейная пара обокрала магазин с помощью детской коляски

Целью злоумышленников оказался кофе.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 19-летнему парню и его 20-летней спутнице. Семейную пару, воспитывающую годовалого ребенка, признали виновной в краже по предварительному сговору.



Как указано в материалах суда, парень и девушка совершили преступление 7 сентября 2019 года. Липчане днем зашли в продуктовый магазин на улице Тамбовской (район Сокола). Предварительно сговорившись, пара взяла со стеллажей магазина несколько банок кофе и спрятала их в детскую коляску. Преступникам удалось незаметно покинуть торговую точку. Ущерб от кражи оценили в 1 240 рублей. Злоумышленников оперативно вычислили по записям с камер наблюдения, установленным в магазине. Парень и девушка не стали отрицать свою вину.



При назначении наказания суд учел смягчающие и отягощающие вину обстоятельства, а также данные о подсудимых. Выяснено, что оба участника кражи еще с подросткового возраста стоят на учете в наркодиспансере. Девушка, помимо этого, оказалась неоднократно судима за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Так, в 2018 году липчанку приговорили к 4 годам заключения по ст.228, но исполнение наказания отстрочил до достижения 14-ти лет ее ребенку.



Суд приговорил 19-летнего парня к 6 месяцам условного срока с годом испытательного. А вот девушке придется отправиться в колонию. С учетом прошлых неотбытых судимостей ее приговорили к 4 годам и 2 месяцам заключения в колонии общего режима. Липчанку взяли под стражу в зале суда.