Происшествия

21 минуту назад

Драка возле «Дров» вылилась в уголовное дело

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#драка #суд #бар
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Драка возле «Дров» вылилась в уголовное дело

Двое посетителей бара утром повздорили на пороге заведения. Драка продолжилась в подземном переходе.

Мировой судья Грязинского судебного участка №2 в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении безработного жителя Липецкой области. Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ — нанесении вреда здоровью средней тяжести.

Потасовка произошла утром 3 марта возле бара «Дрова» на улице 30 лет Победы в Грязях. Там поссорились два пьяных приятеля. Не найдя консенсуса, подсудимый бросился на друга с кулаками и ударил в челюсть. Последний пустился наутек в подземный переход железнодорожного вокзала, но агрессивный приятель его догнал и продолжил колотить. Итогом потасовки стали множественные переломы нижней челюсти.

Подсудимый согласился с обвинением. Суд наказал мужчину 1,5 годами ограничения свободы. На этот срок ему запрещено выезжать за пределы Грязинского района.
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#драка #суд #бар
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