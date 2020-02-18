Драка возле «Дров» вылилась в уголовное дело

Двое посетителей бара утром повздорили на пороге заведения. Драка продолжилась в подземном переходе.

Мировой судья Грязинского судебного участка №2 в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении безработного жителя Липецкой области. Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ — нанесении вреда здоровью средней тяжести.



Потасовка произошла утром 3 марта возле бара «Дрова» на улице 30 лет Победы в Грязях. Там поссорились два пьяных приятеля. Не найдя консенсуса, подсудимый бросился на друга с кулаками и ударил в челюсть. Последний пустился наутек в подземный переход железнодорожного вокзала, но агрессивный приятель его догнал и продолжил колотить. Итогом потасовки стали множественные переломы нижней челюсти.



Подсудимый согласился с обвинением. Суд наказал мужчину 1,5 годами ограничения свободы. На этот срок ему запрещено выезжать за пределы Грязинского района.