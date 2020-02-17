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В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры

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В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры

Прокуратура Воронежской области требует конфискации квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

Согласно информации пресс-службы региональной прокуратуры, родители высокопоставленного полицейского являются правоприобретателями 31 объекта недвижимости на сумму более 63 миллионов рублей. Но для подобных покупок у них отсутствовали необходимые денежные средства. При этом их сын принимал участие в заключении семи из вышеназванных сделок на сумму 23 300 000 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Блокнот-Воронеж.

Высокопоставленным полицейским не представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно, в соответствии с действующим законодательством, подлежит "обращению в доход Российской Федерации".
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