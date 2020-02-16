Происшествия
сегодня, 11:46
26-летний липчанин ворвался в московский храм и ранил двух человек ножом
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Ефим Ефимов работал в Москве на стройке.
Сегодня в московский храм Святителя Николая во время службы ворвался мужчина и ранил двух человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области", — сказала Волк.
Пострадавших, по словам пресс-представителя, госпитализировали.
Известно, что нападавшего зовут Ефим Ефимов. По данным «Московского комсомольца», Ефимов приехал в столицу 2,5 года назад, устроился разнорабочим на стройку, расположенную недалеко от храма. Трудился он вахтовым методом. Сегодня утром по дороге на работу зашел в храм и совершил нападение.
Ефимов был вооружен специфическим охотничьим ножом с закруглениями и небольшим лезвием. Также на нем были медицинские перчатки.
Как рассказал настоятель храма, мужчина сначала забежал в центральный алтарь, а когда батюшка с помощником подошли спросить у него, в чем дело, выхватил нож и нанес удар. В этот момент на помощь подоспели стоящие рядом люди, однако нападавший успел ранить еще одного человека.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области", — сказала Волк.
Пострадавших, по словам пресс-представителя, госпитализировали.
Известно, что нападавшего зовут Ефим Ефимов. По данным «Московского комсомольца», Ефимов приехал в столицу 2,5 года назад, устроился разнорабочим на стройку, расположенную недалеко от храма. Трудился он вахтовым методом. Сегодня утром по дороге на работу зашел в храм и совершил нападение.
Ефимов был вооружен специфическим охотничьим ножом с закруглениями и небольшим лезвием. Также на нем были медицинские перчатки.
Как рассказал настоятель храма, мужчина сначала забежал в центральный алтарь, а когда батюшка с помощником подошли спросить у него, в чем дело, выхватил нож и нанес удар. В этот момент на помощь подоспели стоящие рядом люди, однако нападавший успел ранить еще одного человека.
49 4463
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