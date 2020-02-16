Происшествия

сегодня, 11:46

26-летний липчанин ворвался в московский храм и ранил двух человек ножом

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#поножовщина
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26-летний липчанин ворвался в московский храм и ранил двух человек ножом

Ефим Ефимов работал в Москве на стройке.

Сегодня в московский храм Святителя Николая во время службы ворвался мужчина и ранил двух человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области", — сказала Волк.





Пострадавших, по словам пресс-представителя, госпитализировали.

Известно, что нападавшего зовут Ефим Ефимов. По данным «Московского комсомольца», Ефимов приехал в столицу 2,5 года назад, устроился разнорабочим на стройку, расположенную недалеко от храма. Трудился он вахтовым методом. Сегодня утром по дороге на работу зашел в храм и совершил нападение.

Ефимов был вооружен специфическим охотничьим ножом с закруглениями и небольшим лезвием. Также на нем были медицинские перчатки. 

Как рассказал настоятель храма, мужчина сначала забежал в центральный алтарь, а когда батюшка с помощником подошли спросить у него, в чем дело, выхватил нож и нанес удар. В этот момент на помощь подоспели стоящие рядом люди, однако нападавший успел ранить еще одного человека.

49 4463
#поножовщина
6

Комментарии (49)

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Перри Мейсон

3 минуты назад
ахаха, "А жэна твоя твои пальцы на ногах облизывала?" Нет. А то что мне делала ваша жена, останется между мной и вашей женой)))
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ахаха

4 минуты назад
Сенсей, может ты сооблазнишь кого нибудь по круче. И не имей привычки влазить не в свою щель в писе
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Сенсей

27 минут назад
ахаха, приходи облизывать мне пальцы на ногах за Пятерочку у ЦР,и будет тебе счастье,ведь ты мечтатель фетишист,облизывая мои ноги,ты будешь как в экстазе.
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ахаха

31 минуту назад
Перри Мейсон, ты был сегодня ночью в интернете. А жэна твоя твои пальцы на ногах облизывала?
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Королев О.П.

40 минут назад
Хорошо , что в Липецке работы нет. А то тут бы с ножом бегал. Хотя и без него дураков хватает.
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ИК-3

41 минуту назад
Первым этапом на Липецкий централ, а потом Елец.
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Житель

56 минут назад
Ефимы они все такие
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Александр

56 минут назад
Лида и ты вместе с ними . Ха ха
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Он все понял в Маскве

сегодня, 14:08
- Он сильно за это время изменился. Раньше был общительный, открытый, а тут как будто подменили. Звонил, ему первое время часто. Но он особо про себя ничего не рассказывал, разве что жаловался, мол в Москве тяжело. Работал он на стройках. А вот с личной жизнь не ладилось. Рассказывал, что девушки в столице любят только деньги, - рассказал "КП" друг Ефима из Липецка Олег. -
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Перри Мейсон

сегодня, 14:07
Он все понял в Маскве, "На протестах с нами Приснодева Мария! Богородица, Дево, Путина прогони Путина прогони, Путина прогон" пел? Весна скоро...
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