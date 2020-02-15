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сегодня, 11:16

Липецкая юниорка взяла «бронзу» международных соревнований по стрельбе среди взрослых

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#Стендовая стрельба #"Липецкий Металлург"
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Липецкая юниорка взяла «бронзу» международных соревнований по стрельбе среди взрослых

Софья Ивойлова стала открытием "Гран-При Кипра".

Наши земляки продолжают отлично выступать в «Гран При Кипра» по стендовой стрельбе в Никосии.

Вторую награду международных соревнований завоевала Софья Ивойлова – на этот раз в соревнованиях смешанных пар в упражнении «трап».

Напарником липчанки стал москвич Илья Савельев, вдвоём они настреляли на «бронзу» среди 28 дуэтов, вышедших на старт. Обращает на себя внимание, что Софья – по возрасту юниорка, а медаль она завоевала среди взрослых.

Ранее Софья Ивойлова стала победительницей «Гран-При Кипра-2020» в личном зачете среди юниорок, в финальной перестрелке опередив соперницу из Татарстана.

Фото из архива участников соревнований.

256
#Стендовая стрельба #"Липецкий Металлург"
1

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