Молодой липчанин попался на краже из спортивного магазина

В отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку обратился представитель спортивного магазина по ул. Советская с заявлением о том, что неизвестный совершил кражу одежды из торгового зала магазина.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий 22-летний житель Липецка.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

