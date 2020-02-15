Происшествия

сегодня, 09:38

Молодой липчанин попался на краже из спортивного магазина

15 803
#кража
Молодой липчанин попался на краже из спортивного магазина
В отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку обратился представитель спортивного магазина по ул. Советская  с заявлением о том, что неизвестный совершил кражу одежды из торгового зала магазина.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий 22-летний житель Липецка. 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
15 803
#кража

Комментарии (15)

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Перри Мейсон

22 минуты назад
Друзья , которые сколотили себе состояние ,
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Перри Мейсон -Что в итоге?

53 минуты назад
Старые друзья поделили Россию - YouTube
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Гость

56 минут назад
Видно к ,,лыжне России,, готовился
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ИК-3

сегодня, 11:59
Этого крысятника я видел на тройке. Ночным шнырём был...
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Александр

сегодня, 11:47
Скоро всех посадят . И сделают крепостными , смотрели фильм про крепостную этот фильм для народа чтоб голову не поднимали !
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Нонка

сегодня, 11:28
Ну ладно -кто не ошибался Прям -срок !? Товары из Китая ,вот в Китай и отослать пусть там перебирает весь утиль!
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Что в итоге?

сегодня, 11:04
старые друзья поделили Россию - YouTube
ответить

в1ёёё

сегодня, 10:51
судя по возрасту - это Навальненок
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Перри Мейсон

сегодня, 10:29
Может он в знак протеста?
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А есть ли

сегодня, 10:21
В этом сраном городе, нормальная работа
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