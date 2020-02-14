НЛМК Live

сегодня, 11:51

НЛМК познакомит учащихся сельских школ с профессией металлурга

477
#образование #профориентация
1
НЛМК познакомит учащихся сельских школ с профессией металлурга

ПАО «НЛМК» совместно с Центром поддержки одаренных детей «Стратегия» открыл новый проект, который поможет школьникам Липецкой области поближе познакомиться с металлургией и попробовать себя в роли металлурга. 

«Профориентационный проект нацелен на старшеклассников муниципальных районов региона, которые занимаются проектной и исследовательской деятельностью. Теперь в сельские школы по графику из Липецка может приехать мобильная экспериментальная лаборатория материаловедения. Она оснащена компьютерами с программным обеспечением, которое способно стать 3D-симуляторами основных производств и агрегатов НЛМК.  Лабораторию на колесах сопровождают преподаватели, которые проводят практические занятия», - сообщает пресс-служба НЛМК.  

При помощи лаборатории, школьники знакомятся с основными производственными операциями, изучают устройство и принцип работы дуговой сталеплавильной печи, кислородного конвертера, доменной печи, агрегата «печь-ковш». Программа имитирует протекание химических и физических процессов, которые происходят при выплавке металла. С помощью 3D-симулятора можно наглядно увидеть различные части оборудования и понять их функции. Изучение основ металлургии превращается в увлекательную игру, которая помогает школьникам узнать особенности различных металлургических профессий.   

В 2020 году занятия пройдут в 10 образовательных учреждениях районов области и на базе центров «Точка роста». Такая же лаборатория материаловедения работает и в детском технопарке «Кванториум».  
477
#образование #профориентация
1

Еще в рубрике

Новолипецкий комбинат направил на социальные программы в регионе более 1,6 млрд рублей
#социальные программы
Новолипецкий комбинат направил на социальные программы в регионе более 1,6 млрд рублей

вчера, 09:55

НЛМК Live
НЛМК организовал обучение 15 тысяч работников
#обучение персонала
НЛМК организовал обучение 15 тысяч работников

10.02.2020 12:29

НЛМК Live
НЛМК рассказал об итогах встречи жителей Введенского сельсовета с руководителями компании «Стагдок»
#Стагдок. Введенский сельсовет
НЛМК рассказал об итогах встречи жителей Введенского сельсовета с руководителями компании «Стагдок»

09.02.2020 16:59

НЛМК Live
Благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» стал победителем всероссийского конкурса
#благотворительность #фонд «Милосердие»
Благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» стал победителем всероссийского конкурса

07.02.2020 16:39

НЛМК Live
Работники НЛМК - победители всероссийского конкурса «Инженер года»
#НЛМК
Работники НЛМК - победители всероссийского конкурса «Инженер года»

06.02.2020 10:49

НЛМК Live
НЛМК открыл новые возможности для соискателей вакансий
#НЛМК
НЛМК открыл новые возможности для соискателей вакансий

05.02.2020 16:32

НЛМК Live