НЛМК познакомит учащихся сельских школ с профессией металлурга

ПАО «НЛМК» совместно с Центром поддержки одаренных детей «Стратегия» открыл новый проект, который поможет школьникам Липецкой области поближе познакомиться с металлургией и попробовать себя в роли металлурга.

«Профориентационный проект нацелен на старшеклассников муниципальных районов региона, которые занимаются проектной и исследовательской деятельностью. Теперь в сельские школы по графику из Липецка может приехать мобильная экспериментальная лаборатория материаловедения. Она оснащена компьютерами с программным обеспечением, которое способно стать 3D-симуляторами основных производств и агрегатов НЛМК. Лабораторию на колесах сопровождают преподаватели, которые проводят практические занятия», - сообщает пресс-служба НЛМК.



При помощи лаборатории, школьники знакомятся с основными производственными операциями, изучают устройство и принцип работы дуговой сталеплавильной печи, кислородного конвертера, доменной печи, агрегата «печь-ковш». Программа имитирует протекание химических и физических процессов, которые происходят при выплавке металла. С помощью 3D-симулятора можно наглядно увидеть различные части оборудования и понять их функции. Изучение основ металлургии превращается в увлекательную игру, которая помогает школьникам узнать особенности различных металлургических профессий.



В 2020 году занятия пройдут в 10 образовательных учреждениях районов области и на базе центров «Точка роста». Такая же лаборатория материаловедения работает и в детском технопарке «Кванториум».

