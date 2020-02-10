НЛМК организовал обучение 15 тысяч работников

НЛМК направил в 2019 году более 200 млн рублей в образовательные, развивающие и профориентационные проекты.

По данным ПАО «НЛМК», более 135 млн рублей из этих денег направлено на профессиональную подготовку и повышение квалификации персонала. В течение года обучение прошли более 11 тыс. рабочих и более 4 тыс. специалистов и руководителей, или 60 % от общего числа работников комбината



- НЛМК располагает современной учебно-материальной базой. Для внутрифирменного обучения персонала используют 26 собственных учебных аудиторий, мастерскую и три полигона для практических занятий», - сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.- Процесс обучения постоянно совершенствуется, внедряются новые образовательные программы и инновационные технологии. Для профессиональной подготовки сотрудников используют лекции и семинары, тренинги, командные и стратегические сессии, дистанционное обучение, индивидуальное обучение на рабочих местах и стажировки. Для мониторинга образовательного процесса проводится регулярная оценка эффективности обучения.

