Происшествия

56 минут назад

5047 пожаров произошло в прошлом году в Липецкой области

247
#МЧС #пожар #ДТП
5047 пожаров произошло в прошлом году в Липецкой области

В них 89 человек погибли, 99 - признаны пострадавшими.

7 февраля 2020 года в большом зале Администрации Липецкой области под председательством заместителя главы администрации Липецкой области Александра Рябченко состоялось подведение итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Липецкой области за 2019 год.

В своем докладе начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников отметил, что крупных чрезвычайных ситуаций и пожаров с массовой гибелью людей на территории области в уходящем году не допущено.

В прошедшем году зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация техногенного характера, связанная с опрокидыванием рейсового автобуса, следующего по маршруту «Москва-Тбилиси», в результате которой пострадало 10 человек, из которых 2 человека погибло, среди погибших детей нет.

В ушедшем году произошло 32 происшествия, из них:

14, связанных с техногенными пожарами в результате которых погибло 2 и более человек, а также на крупных объектах экономики,

8 аварий на системах ТЭК и ЖКХ;

6 резонансных ДТП на автодорогах федерального, регионального и местного значения;

3 аварии на железнодорожном транспорте;

1 короткое замыкание без последующего горения на объекте с массовым пребыванием людей.

В результате происшествий пострадали 42 человека, из них 22 человека погибли.

За 2019 год произошло 5047 пожаров, в результате которых погибло 89 человек, пострадало 99 человек, ущерб от пожаров составил 166,6 млн. рублей

Основными объектами пожаров в 2019 году являлись открытые территории (72,6%) и жилой сектор (16,9%).

Основной причиной пожаров, по-прежнему, остаётся человеческий фактор, усиленный употреблением алкоголя: 56% пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнём, 9,1% – связанны с нарушением правил эксплуатации отопительных устройств.

При происшествиях на водных объектах за 2019 год погибли 42 человека, в том числе 2 детей. Основными причинами гибели на водных объектах стали: отдых в необорудованных местах водных объектов и купание в состоянии алкогольного опьянения.

247
#МЧС #пожар #ДТП

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