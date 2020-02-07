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Благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» стал победителем всероссийского конкурса

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#благотворительность #фонд «Милосердие»
Благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» стал победителем всероссийского конкурса

Социальный партнер ПАО «НЛМК» – благотворительный фонд «Милосердие» стал победителем    X-го всероссийского конкура добровольных публичных годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка Отсчета».   

Конкурс проводится ассоциацией донорских и благотворительных организаций «Форум Доноров» при поддержке Минэкономразвития России, Фонда президентских грантов и Агентства социальной информации. Он призван повысить прозрачность и открытость организаций некоммерческого сектора, помочь в продвижении лучших практик подготовки публичных годовых отчетов.    

В этом году заявки на участие подали 343 организации со всей России. Годовой отчет фонда «Милосердие» удостоен высшей награды – золотого стандарта конкурса. Жюри отметило полноту подачи информации о работе организации, раскрытие содержания ключевых мероприятий фонда и их результатов, использование статистики и инфографики.    

Церемония награждения победителей прошла в Общественной палате Российской Федерации в Москве.  
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#благотворительность #фонд «Милосердие»

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