сегодня, 16:39
Благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» стал победителем всероссийского конкурса
Социальный партнер ПАО «НЛМК» – благотворительный фонд «Милосердие» стал победителем X-го всероссийского конкура добровольных публичных годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка Отсчета».
В этом году заявки на участие подали 343 организации со всей России. Годовой отчет фонда «Милосердие» удостоен высшей награды – золотого стандарта конкурса. Жюри отметило полноту подачи информации о работе организации, раскрытие содержания ключевых мероприятий фонда и их результатов, использование статистики и инфографики.
Церемония награждения победителей прошла в Общественной палате Российской Федерации в Москве.