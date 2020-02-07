Происшествия

сегодня, 09:10

В авариях с участием грузовиков пострадали три человека

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#авария #ДТП
В авариях с участием грузовиков пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой в аварии попали четыре грузовых автомобиля.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 февраля в Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись грузовики  «КамАЗ» под управлением 48-летнего мужчины, «Исузу» с 48-летним мужчиной за рулем и «МАЗ» под управлением 43-летнего водителя. В ДТП пострадали водители «КамАЗа» и «Исузу» - с травмами их доставили в больницу. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение дистанции.

В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись легковой автомобиль «БМВ» под управлением 30-летнего водителя и грузовик  «КамАЗ» с 33-летним мужчиной за рулем. Водитель иномарки с травмой госпитализирован.

В Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков 46-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал с дороги. С травмами мужчину госпитализировали.

6 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 922 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 548 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 65 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

845
#авария #ДТП

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