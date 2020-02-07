В авариях с участием грузовиков пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой в аварии попали четыре грузовых автомобиля.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 февраля в Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись грузовики «КамАЗ» под управлением 48-летнего мужчины, «Исузу» с 48-летним мужчиной за рулем и «МАЗ» под управлением 43-летнего водителя. В ДТП пострадали водители «КамАЗа» и «Исузу» - с травмами их доставили в больницу. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение дистанции.



В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись легковой автомобиль «БМВ» под управлением 30-летнего водителя и грузовик «КамАЗ» с 33-летним мужчиной за рулем. Водитель иномарки с травмой госпитализирован.



В Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков 46-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал с дороги. С травмами мужчину госпитализировали.



6 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 922 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 548 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 65 нарушений правил парковки.



Так же было зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



