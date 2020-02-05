13 минут назад
Ставка по ипотеке 2,7 % против 9,5%, давайте посчитаем выгоду и узнаем все …
Итак, в России уже как месяц действует программа ипотечного кредитования по рекордно низким ставкам 2,7% годовых на ВЕСЬ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ, а это до 30 лет!
Что бы наглядно видеть давайте посчитаем:
Двухкомнатная квартира в жилом комплексе Берендей стоит 2 100 000 рублей
Минимально для оформления ипотеки необходимо всего 10 % первоначального взноса от стоимости квартиры и того 210 000 рублей.
ИЛИ У Вас есть материнский капитал на первого ребёнка 450 000 или на рождения второго ребёнка 170 (материнский капитал может пойти первоначальным взносом для оформления ипотеки)
Итого:
1. процентная ставка по ипотеке 2,7% годовых;
2. 210 000 рублей первоначальный взнос;
3. сумма ипотечного кредита 1 890 000 рублей;
4. срок кредитования 20 лет;
5. ежемесячный платёж 10 200 рублей
6. Сумма выплаченных процентов за весь период составит всего 558 080,10 рублей.
Если считать обычную ипотеку то получается:
1. процентная ставка по ипотеке 9,5% годовых;
2. 210 000 рублей первоначальный взнос;
3. сумма ипотечного кредита 1 890 000 рублей;
4. срок кредитования 20 лет;
5. ежемесячный платёж 17 617 рублей
6. Сумма выплаченных процентов за весь период составит всего 2 338 147,77 рублей.
Представляете, за это время разница в выплаченных процентов составит целых 1 780 067, 67 рублей – сумма которую ВЫ можете сэкономить! Куда её потратить Вы решайте сами.
Для подачи запроса в банк Вам необходимо позвонить по телефону 90-12-35 либо оставить заявку на сайте www.berendey.sfstroi.ru
Почему так мало информации в медиапространстве?
Все просто, только нескольким застройщикам в Липецке получилось пройти жесткие параметры отбора, для осуществления своей деятельности по этой программе.
Основными требованиями были:
1. надежность застройщика;
2. своевременная сдача объектов;
3. качество;
4. удобство планировок;
5. хорошая инфраструктура;
6. доступные цены.
Таким застройщиком является ООО «СЗ «Спецфундаментстрой», а в частности, его Жилой Район «Берендей», который находится в 2 км от Липецка, рядом с Окружным шоссе, в двух минутах от гипермаркета Аршин. Жизнь в районе «Берендей» оценят прежде всего те, кто всегда мечтал жить ближе к природе. В 3 минутах ходьбы от дома, на территории ЖК «Берендей», находится река Белоколодец, берёзовые рощи и зелёные луга, где можно встречать рассветы, устраивать пикники, заниматься спортом, ходить за грибами или рыбачить. Через дорогу от шоссе среди леса расположены сады «Горняк», «Центролит», «Спутник».
Жилой район «Берендей» в с. Подгорное на территории сельского поселения Сырский сельсовет Липецкого района Липецкой области, V этап строительства: Многоэтажное жилое здание №1
Проектная декларация на сайте: https://berendey.sfstroi.ru/
В данный момент строительная компания ООО «СЗ «Спецфундаментстрой» строит и реализует дома:
1. 30, 31 Микрорайон - https://sfstroi.ru/constructing/stroyashhiesya-obektyi/zastrojka-mikrorajonov-30-31-v-g.lipecke
2. ЖК Берендей (дом готов) www.berendey.sfstroi.ru
3. ЖК К1 (Елецкий микрорайон) https://k1.sfstroi.ru
4. ЖК в городе Туапсе (дом готов продаётся по очень выгодным ценам)
5. Микрорайон «Победа» www.pobeda.sfstroi.ru
«Заявку на получение льготной
сельской ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% годовых может подать любой гражданин
страны в возрасте от 21 до 75 лет на момент полного исполнения долговых обязательств.
Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн
рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. На кредитные средства
клиенты Банка смогут приобрести готовый или строящийся объект недвижимости или объект недвижимости с земельным участком. Потребительский кредит без обеспечения по льготной ставке до 5% годовых выдается на срок до 60 месяцев (включительно). Льготный кредит
позволит клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получить денежные средства в сумме до 250 тыс. рублей».
АО «Россельхозбанк»
Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.
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