Ставка по ипотеке 2,7 % против 9,5%, давайте посчитаем выгоду и узнаем все …

Итак, в России уже как месяц действует программа ипотечного кредитования по рекордно низким ставкам 2,7% годовых на ВЕСЬ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ, а это до 30 лет!

Что бы наглядно видеть давайте посчитаем:

Двухкомнатная квартира в жилом комплексе Берендей стоит 2 100 000 рублей

Минимально для оформления ипотеки необходимо всего 10 % первоначального взноса от стоимости квартиры и того 210 000 рублей.

ИЛИ У Вас есть материнский капитал на первого ребёнка 450 000 или на рождения второго ребёнка 170 (материнский капитал может пойти первоначальным взносом для оформления ипотеки)

Итого:

1. процентная ставка по ипотеке 2,7% годовых;

2. 210 000 рублей первоначальный взнос;

3. сумма ипотечного кредита 1 890 000 рублей;

4. срок кредитования 20 лет;

5. ежемесячный платёж 10 200 рублей

6. Сумма выплаченных процентов за весь период составит всего 558 080,10 рублей.

Если считать обычную ипотеку то получается:

1. процентная ставка по ипотеке 9,5% годовых;

2. 210 000 рублей первоначальный взнос;

3. сумма ипотечного кредита 1 890 000 рублей;

4. срок кредитования 20 лет;

5. ежемесячный платёж 17 617 рублей

6. Сумма выплаченных процентов за весь период составит всего 2 338 147,77 рублей.

Представляете, за это время разница в выплаченных процентов составит целых 1 780 067, 67 рублей – сумма которую ВЫ можете сэкономить! Куда её потратить Вы решайте сами.

Для подачи запроса в банк Вам необходимо позвонить по телефону 90-12-35 либо оставить заявку на сайте www.berendey.sfstroi.ru

Почему так мало информации в медиапространстве?



Все просто, только нескольким застройщикам в Липецке получилось пройти жесткие параметры отбора, для осуществления своей деятельности по этой программе.

Основными требованиями были:

1. надежность застройщика;

2. своевременная сдача объектов;

3. качество;

4. удобство планировок;

5. хорошая инфраструктура;

6. доступные цены.

Таким застройщиком является ООО «СЗ «Спецфундаментстрой», а в частности, его Жилой Район «Берендей», который находится в 2 км от Липецка, рядом с Окружным шоссе, в двух минутах от гипермаркета Аршин. Жизнь в районе «Берендей» оценят прежде всего те, кто всегда мечтал жить ближе к природе. В 3 минутах ходьбы от дома, на территории ЖК «Берендей», находится река Белоколодец, берёзовые рощи и зелёные луга, где можно встречать рассветы, устраивать пикники, заниматься спортом, ходить за грибами или рыбачить. Через дорогу от шоссе среди леса расположены сады «Горняк», «Центролит», «Спутник».



Жилой район «Берендей» в с. Подгорное на территории сельского поселения Сырский сельсовет Липецкого района Липецкой области, V этап строительства: Многоэтажное жилое здание №1



Проектная декларация на сайте: https://berendey.sfstroi.ru/





В данный момент строительная компания ООО «СЗ «Спецфундаментстрой» строит и реализует дома:

1. 30, 31 Микрорайон - https://sfstroi.ru/constructing/stroyashhiesya-obektyi/zastrojka-mikrorajonov-30-31-v-g.lipecke

2. ЖК Берендей (дом готов) www.berendey.sfstroi.ru

3. ЖК К1 (Елецкий микрорайон) https://k1.sfstroi.ru

4. ЖК в городе Туапсе (дом готов продаётся по очень выгодным ценам)

5. Микрорайон «Победа» www.pobeda.sfstroi.ru













PR

