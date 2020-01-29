Общество

50 минут назад

20-этажный дом в Липецке украсит огромное граффити

14 895
#граффити #День Победы
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20-этажный дом в Липецке украсит огромное граффити

Фонд капитального ремонта планирует к Дню Победы украсить два липецких дома патриотическими рисунками. Акцию по нанесению монументальных настенных изображений во время капитальных ремонтов зданий запустили Министерство строительства и Ассоциация региональных операторов капитального ремонта.

Первое граффити посвящено памяти советского летчика и участника спасения экипажа парохода «Челюскин» Михаила Водопьянова. Автором арт-проекта стала победитель конкурса детского рисунка Софья Сметанина. Как сообщили GOROD48 в Фонде капремонта, дом для нанесения граффити пока не выбран.

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Зато уже определен дом для второго рисунка. Огромное граффити нарисуют на высотке Берзина, 2. В этом доме 20 этажей.

- Граффити заполнит фасад дома, обращенный на площадь Космонавтов. Рисунок займет всю эту вертикаль, - сообщил GOROD48 ведущий инженер по технической документации и строительному контролю ФКР в Липецкой области Илья Абрамов. - Элементами граффити станут символы 75-летия Победы, георгиевская лента и Вечный огонь. Также мы планируем нарисовать силуэт ребенка, который принес цветы к Вечному огню.

Илья Абрамов уточнил, что к нанесению граффити приступят после решения организационных вопросов. Кроме того, начало работы зависит от погодных условий. Краски можно наносить при температуре от +5С.

В Фонде капитального ремонта также сообщили, что липчане могут предложить дом, на который нанесут изображение Михаила Водопьянова. Предложения принимаются в официальных группах в социальных сетях ФКР.

Решение украсить дом №2 по улице Берзина патриотичным граффити было принято в связи с неоднократным обращением жителей. Также при капитальном ремонте стилобата, относящегося к конструктиву многоэтажки пришлось перекрыть граффити к 70-летию Победы. Так как стилобат находился в аварийном состоянии, это решение было неизбежным.

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Акцию «Портрет памяти» в 2018 году запустила Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов при поддержке Минстроя России. Суть проекта состоит в нанесении граффити с изображением выдающихся людей и их подвигов на фасады ремонтируемых многоквартирных домов. Финансовая поддержка проекта осуществляется за счет спонсорских средств, взносы на капремонт для этих целей не используются.
14 895
#граффити #День Победы
3

Комментарии (14)

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48 й

1 минуту назад
Кустарно и бездарно! Но дорого и выгодно!
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Перри Мейсон

2 минуты назад
Хорошая идея
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Фауст

4 минуты назад
банан, только банан
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Гном

6 минут назад
Вот вам и подорожание тарифа на капремонт на 30 %. Изрисовывая графити весь город и пряча все разрушения здания.
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♠Адвокат

7 минут назад
А разве предполагалось средства ФКР использовать не по назначению?
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ёпт

9 минут назад
По улице Неделина есть три дома: 31, 29, 27. Смотрят торцом на улицу Неделина. На них можно нанести граффити маршала Неделина, ракет.
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лучше

13 минут назад
напишите на всю стену причины снижения МРОТ в России.
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ёпт

16 минут назад
Рисунок вообще не ахти. Не вздумайте его наносить. Самолёт расположен параллельно лицу, ощущение как-будто сейчас шмякнется на лицо. Смотрится смешно, а смех подобные рисунки не должны вызывать. Да и вцелом он какой-то детский. А сама задумка хорошая
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Чиполлино

19 минут назад
Берия, Вы правы. А также портрет Верховного Главнокомандующего Генералиссимусп Сталина И.В.
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Какое граффити.

20 минут назад
Мы просрали победу наших отцов и дедов. Они сражались за Советскую Родину, а нами ныне правят едерастовские ублюдки, которые ограбили страну и народ.
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