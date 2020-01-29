20-этажный дом в Липецке украсит огромное граффити

Фонд капитального ремонта планирует к Дню Победы украсить два липецких дома патриотическими рисунками. Акцию по нанесению монументальных настенных изображений во время капитальных ремонтов зданий запустили Министерство строительства и Ассоциация региональных операторов капитального ремонта.

Первое граффити посвящено памяти советского летчика и участника спасения экипажа парохода «Челюскин» Михаила Водопьянова. Автором арт-проекта стала победитель конкурса детского рисунка Софья Сметанина. Как сообщили GOROD48 в Фонде капремонта, дом для нанесения граффити пока не выбран.Зато уже определен дом для второго рисунка. Огромное граффити нарисуют на высотке Берзина, 2. В этом доме 20 этажей.- Граффити заполнит фасад дома, обращенный на площадь Космонавтов. Рисунок займет всю эту вертикаль, - сообщил GOROD48 ведущий инженер по технической документации и строительному контролю ФКР в Липецкой области Илья Абрамов. - Элементами граффити станут символы 75-летия Победы, георгиевская лента и Вечный огонь. Также мы планируем нарисовать силуэт ребенка, который принес цветы к Вечному огню.Илья Абрамов уточнил, что к нанесению граффити приступят после решения организационных вопросов. Кроме того, начало работы зависит от погодных условий. Краски можно наносить при температуре от +5С.В Фонде капитального ремонта также сообщили, что липчане могут предложить дом, на который нанесут изображение Михаила Водопьянова. Предложения принимаются в официальных группах в социальных сетях ФКР.Решение украсить дом №2 по улице Берзина патриотичным граффити было принято в связи с неоднократным обращением жителей. Также при капитальном ремонте стилобата, относящегося к конструктиву многоэтажки пришлось перекрыть граффити к 70-летию Победы. Так как стилобат находился в аварийном состоянии, это решение было неизбежным.Акцию «Портрет памяти» в 2018 году запустила Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов при поддержке Минстроя России. Суть проекта состоит в нанесении граффити с изображением выдающихся людей и их подвигов на фасады ремонтируемых многоквартирных домов. Финансовая поддержка проекта осуществляется за счет спонсорских средств, взносы на капремонт для этих целей не используются.