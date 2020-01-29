НЛМК Live

43 минуты назад

НЛМК поделится опытом подготовки востребованных производством кадров

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#кадры
НЛМК поделится опытом подготовки востребованных производством кадров

ПАО «НЛМК» станет одним из организаторов областной конференции «Национальная система квалификаций: региональная модель развития в Липецкой области». На ней обсудят проблемы трансформации независимой системы оценки квалификаций в регионе, а также   взаимодействие профессионального образования и рынка труда. 

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, форум пройдет 31 января на дискуссионных площадках НЛМК, администрации региона и Липецкого индустриально-строительного колледжа.  В нем примут участие руководители областных органов государственной власти, органов местного самоуправления, учебных заведений, а также эксперты по оценке профессиональных квалификаций и представители липецких работодателей. Также ожидается выступление члена Национального совета при президенте России по профессиональным квалификациям Александра Лейбовича и главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. 

Участники конференции обсудят темы, связанные с независимой оценкой квалификаций и алгоритмом внедрения профессиональных стандартов в различных производственных сферах. Представители НЛМК поделятся опытом по трансформации образовательных программ в базовых учебных заведениях комбината под долгосрочные потребности производства.  

Для всех желающих на канале YouTube организуют онлайн трансляцию конференции, которая с 9.00 31 января будет доступна по ссылке.   
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#кадры

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