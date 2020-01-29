43 минуты назад
НЛМК поделится опытом подготовки востребованных производством кадров
ПАО «НЛМК» станет одним из организаторов областной конференции «Национальная система квалификаций: региональная модель развития в Липецкой области». На ней обсудят проблемы трансформации независимой системы оценки квалификаций в регионе, а также взаимодействие профессионального образования и рынка труда.
Участники конференции обсудят темы, связанные с независимой оценкой квалификаций и алгоритмом внедрения профессиональных стандартов в различных производственных сферах. Представители НЛМК поделятся опытом по трансформации образовательных программ в базовых учебных заведениях комбината под долгосрочные потребности производства.
Для всех желающих на канале YouTube организуют онлайн трансляцию конференции, которая с 9.00 31 января будет доступна по ссылке.