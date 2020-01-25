Общество

сегодня, 19:08

В Липецке кто-то зверски убивает птиц

8 993
#садизм #
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В Липецке кто-то зверски убивает птиц

Очередную птицу, голубя, нашли со свернутой шеей и связанными лапками

В начале января GOROD48 рассказал о страшной находке, сделанной в районе молодежного парка. Кто-то убил ворон, перед этим вдоволь над ними поиздевавшись.

В этот раз, как сообщает Зоогазета Липецкой области "Зооищейка", обнаружен голубь со свернутой шеей и связанными  лапками.

«г.Липецк. Чтобы люди знали что творится, сегодня на улице обнаружила убитого голубя, над голубем явно поиздевались, скручена шея и лапы связаны лентой. На фото плохо видно, но вблизи понятно что они связаны. Кто-то из подростков это сделал или какой то садист  - неизвестно. Люди если вы увидели жестокое обращение с животными, голубями вмешайтесь!!!», пишет сообщество зоозащитников.

8 993
#садизм #
1

Комментарии (8)

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Кот

6 минут назад
Кошка загрызла. Кошки ещё те маньячки
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Санитар природы

22 минуты назад
В Европе штраф за кормление голубе 2,5 тысяч евро . У нас засрали все парки голуби разносчики всякой заразы , хорошо что кто-то бодрится с заразой .
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ВВ

28 минут назад
..в Липецке только одни " звери"--люди!
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Маня с трудоднями

47 минут назад
В Китае короновирус возник от летучих мышей на рынке, которые уже не летали. Возможно кто то пытается смоделировать вирус в Липецке
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Вите фомину

54 минуты назад
Нет не так курей убивают их током бьют, а потом горло перерезают, работаю на птице ферме.
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Факт

сегодня, 19:23
Сначала животные и птицы, а потом люди пойдут. Типичный почерк маньяка. Ничего удивительного!
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Витя Фома

сегодня, 19:19
Каждую курицу, которую вы покупаете в магазине ваще то точно так же убивают, сворачивая шею..
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Пенсионер.

сегодня, 19:15
Это те, кто собак травит
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