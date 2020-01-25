Общество
сегодня, 19:08
В Липецке кто-то зверски убивает птиц
Очередную птицу, голубя, нашли со свернутой шеей и связанными лапками
В начале января GOROD48 рассказал о страшной находке, сделанной в районе молодежного парка. Кто-то убил ворон, перед этим вдоволь над ними поиздевавшись.
В этот раз, как сообщает Зоогазета Липецкой области "Зооищейка", обнаружен голубь со свернутой шеей и связанными лапками.
«г.Липецк. Чтобы люди знали что творится, сегодня на улице обнаружила убитого голубя, над голубем явно поиздевались, скручена шея и лапы связаны лентой. На фото плохо видно, но вблизи понятно что они связаны. Кто-то из подростков это сделал или какой то садист - неизвестно. Люди если вы увидели жестокое обращение с животными, голубями вмешайтесь!!!», пишет сообщество зоозащитников.
В этот раз, как сообщает Зоогазета Липецкой области "Зооищейка", обнаружен голубь со свернутой шеей и связанными лапками.
«г.Липецк. Чтобы люди знали что творится, сегодня на улице обнаружила убитого голубя, над голубем явно поиздевались, скручена шея и лапы связаны лентой. На фото плохо видно, но вблизи понятно что они связаны. Кто-то из подростков это сделал или какой то садист - неизвестно. Люди если вы увидели жестокое обращение с животными, голубями вмешайтесь!!!», пишет сообщество зоозащитников.
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