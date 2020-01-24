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Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

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В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости. 

При этом в Москве рядом с новыми станциями метро стоимость съемного жилья может увеличиться на 15-20%. Причиной такого подорожания эксперты называют рост цен как на новостройки, так и на вторичку, а также увеличение тарифов ЖКУ, переход на эскроу-счета и желание собственников оставаться в правовом поле. 

Сейчас средняя стоимость аренды «однушки» в России составляет 13 тыс. рублей в месяц, двухкомнатную квартиру можно «снять» за 17 тыс. рублей, а трехкомнатную — за 23 тыс., сообщили в «Авито Недвижимость». 

В то же время в столице аренда за однокомнатную квартиру составит 30 тыс. рублей, а за «трешку» — 50 тыс. 

По словам гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, в первом полугодии рост цен будет незначительным. Всплеск подорожания на 5-7% ожидается в июле-августе и к концу года. 

Он отметил, что одной из причин роста цен станет переход строительной отрасли на проектное финансирование. Из-за ухода застройщиков с рынка ожидается нехватка предложения. 

В Москве росту цен также будет способствовать постепенное обновление жилого фонда и усиление внимания контролирующих органов. 
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