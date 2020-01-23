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сегодня, 16:57

Многодетная мать убила двоих детей

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#убийство
Многодетная мать убила двоих детей

Женщину задержали.

Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города Кудымкара. Ее считают виновной в гибели двух ее детей. Уголовное дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, предъявлении ей обвинения.

По данным следствия, сегодня утром подозреваемая у себя дома убила своих детей, 2014 и 2019 годов рождения. После этого женщина попыталась свести счеты с жизнью; ее успели спасти, она находится медицинском учреждении. Еще двое детей женщины, 2011 и 2017 годов рождения, сейчас вместе с отцом.

В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики, в обязанности которых входит защита прав несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается, уточняет пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.
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#убийство

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