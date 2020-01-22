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Новый министр спорта Матыцин рассказал о планах в отношении WADA

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Министр спорта России Олег Матыцин намерен в ближайшее время встретиться с представителями WADA и РУСАДА. Об этом глава ведомства рассказал «Известиям» 21 января после утверждения нового состава правительства. 

Матыцин отметил, что решать проблему с санкциями Всемирного антидопингового агентства в адрес российских спортсменов необходимо, но для выработки правильной политики нужно время и координация с олимпийским комитетом, международными организациями и федерациями. 

«Чтобы выработать правильную политику, минимизировать риски и, самое главное, защитить российский спорт и наших спортсменов во всех аспектах их деятельности. 

Конечно, планирую встретиться с представителями WADA и РУСАДА, причем в ближайшее время. Необходимо скоординировать деятельность. Я к диалогу открыт», — сказал министр. 

Он указал, что в качестве президента FISU (Международной федерации студенческого спорта) имеет опыт взаимодействия с WADA, МОК и международными спортивными федерациями. 

Кроме того, Матыцин поделился впечатлениями от назначения на пост министра и рассказал, каких перемен стоит ожидать российскому спорту. 
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