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После шутки про Путина полиция заинтересовалась юмористом

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#шутка #юмор
После шутки про Путина полиция заинтересовалась юмористом

Комик из Санкт-Петербурга попал в поле зрения правоохранительных органов.

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине, пишет сообщает ИА REGNUM.

- Я не знаю, что происходит. Я напуган, я злюсь. Я не удивлен, этого стоило ждать, - прокомментировал случившееся комик.

По мнению самого Долгополова и его подписчиков, причиной интереса МВД к его выступлению, опубликованному в сети, стали шутки о представителях власти. Однако по другой информации, весь переполох начался якобы из-за оскорбления чувств верующих, уточняет «Комсомольская правда».

В полицию подмосковного города Орехово-Зуево из городской прокуратуры поступило обращение гражданина, уточняют «Невские новости». Причиной стало стендап-выступление Александра Долгополова в Петербурге, который, предположительно, оскорбил чувства верующих, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Сейчас по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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#шутка #юмор

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