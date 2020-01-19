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16 минут назад

Под Астраханью поминки закончились убийством

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В отношении 37-летнего астраханца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В четверг двое приятелей встретились помянуть умершего друга. В какой-то момент вечера мужчины начали ссориться. Один из них схватил нож и начал наносить удары в грудь потерпевшему.

От полученных ран приятель скончался до приезда скорой. Подозреваемый задержан и находится под стражей, сообщает astravolga.ru

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