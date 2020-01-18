После ДТП водителя из машины доставали спасатели

ДТП произошло на улице Космонавтов

Сегодня на перекрёстке улиц Космонавтов и Звездной в Липецке произошло ДТП. Как стало известно GOROD48, “Ниссан»выезжал с улицы Звездной и не уступил дорогу. В него врезался «ВАЗ-2115» и “Ауди”. Двое пассажиров «ВАЗа» отравлены в больницу, также госпитализирован пассажир «Ауди».



Из “ВАЗа» доставали водителя спасатели. Он был заблокирован в сжатом металле. Пожарные заливали водой «ВАЗ», так как была угроза возгорания.