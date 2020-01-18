Происшествия

24 минуты назад

После ДТП водителя из машины доставали спасатели

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#Авария #ДТП
После ДТП водителя из машины доставали спасатели

ДТП произошло на улице Космонавтов

Сегодня на перекрёстке улиц Космонавтов и Звездной в Липецке произошло ДТП. Как стало известно GOROD48, “Ниссан»выезжал с улицы Звездной и не уступил дорогу. В него врезался «ВАЗ-2115» и “Ауди”. Двое пассажиров «ВАЗа» отравлены в больницу, также госпитализирован пассажир «Ауди».

Из “ВАЗа» доставали водителя спасатели. Он был заблокирован в сжатом металле. Пожарные заливали водой «ВАЗ», так как была угроза возгорания.
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#Авария #ДТП

Комментарии (5)

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Тася

1 минуту назад
Точнее, пассажиры.
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Тася

3 минуты назад
А чёй-то водители отравлены? Вроде ДТП. Город 48, проверяйте тексты перед публикацией!!!
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Пеший

10 минут назад
Водители Липецка!!!!! Вы что??? Совсем оху....ли???? Куда же вы летите???каждый день сводки как с фронта!!!
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пурный

13 минут назад
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs
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Местный

15 минут назад
А водитель Ниссана? Отделался испугом? А не виновных отправил в больницу! Безобразие!!!
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